Hỗn chiến kinh hoàng ngoài ruộng ngô, 5 người thương vong

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 15:53 PM (GMT+7)

Sau vụ hỗn chiến giữa hai nhóm nam thanh niên, một người trọng thương tử vong và nhiều người khác bị thương, nhập viện.

Nam thanh niên tử vong sau khi tham gia hỗn chiến tại địa bàn xã Hiệp Thuận.

Chiều 26/3, lãnh đạo UBND xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, Công an huyện Phúc Thọ và Công an TP.Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn xã làm 1 người chết và nhiều người bị thương.

Theo lãnh đạo UBND xã Hiệp Thuận, chiều 25/3, tại địa phận xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Nhận được tin báo, công an xã đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Hiệp Thuận cho biết, khi cán bộ công an xã tới hiện trường chỉ phát hiện anh Đỗ Hoành Đạt (SN 1991, quê ở Tuyên Quang) bị thương nằm ở ruộng ngô. Ngay sau đó, công an xã đã đưa anh Đạt đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND và Công an xã Hiệp Thuận, ngoài nam thanh niên tử vong, 4 người khác liên quan đến vụ hỗn chiến cũng bị thương. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 2 nhóm thanh niên mâu thuẫn nhau dẫn đến ẩu đả nhau không phải công dân xã Hiệp Thuận.