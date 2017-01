Hơn 1.000 km lần theo dấu kẻ giết người có biệt danh Hùng 'Hoa'

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Hùng “Hoa” và đồng bọn đã tước đi sinh mạng của 1 nam thanh niên. Sau khi gây án, biết hành vi của mình sẽ bị trừng trị, Hùng “Hoa” lập tức bỏ trốn và xóa mọi dấu vết. Thế nhưng…

Gây án rồi bỏ trốn

Theo thông tin mà cơ quan Công an tỉnh Nam Định cung cấp, khoảng 22h ngày 19/8/2016 tại quán nhậu của chị Mai, ki-ốt số 10, phường Trần Đăng Ninh, đã xảy ra vụ “hỗn chiến” giữa 2 nhóm giang hồ.

Các đối tượng gồm: Đặng Minh Tuấn (biệt danh Ngé Ngọ, SN 1991), Nguyễn Bính Trường (Trường Đen, SN 1991), Trần Hùng Cường (Cường Đần, SN 1990), Lê Mai Hùng (biệt danh Hùng “Hoa”, SN 1970), đều trú tại đường Phan Đình Phùng, phường Phan Bội Châu, TP. Nam Định mâu thuẫn với nhóm của anh Nguyễn Quốc H. (SN 1976), trú tại phường Hạ Long, TP. Nam Định.

Sau lời thách đố, mạt sát lẫn nhau, có hơi men trong người, cả hai bên lao vào “hỗn chiến”. Trường Đen, Cường Đần và Hùng “Hoa” đã dùng cốc và ghế đuổi đánh nhóm của anh H.. Do yếu thế, nhóm của anh H. vội bỏ chạy.

Tuy nhiên, do hăng máu, cả 3 đối tượng quyết tâm truy sát nhóm của anh H. đến cùng. Khi tiếp cận anh H., Trường Đen đã lấy dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Thấy anh H. gục xuống, Cường Đần và Hùng “Hoa” tiếp tục dùng ghế, và cốc thủy tinh đập nhiều nhát vào người nạn nhân. Mặc dù nạn nhân đã bất động, Hùng “Hoa” vẫn không tha. Hắn tiếp tục lao vào dùng chân, tay đấm đá nhiều nhát vào người nạn nhân rồi mới bỏ đi.

Mâu thuẫn nhỏ nhặt, khiến một người tử vong (Ảnh minh họa)

Theo thông tin PV tìm hiểu được, thời điểm vụ án xảy ra, rất nhiều người dân có mặt tại quán của chị Mai chứng kiến. Tuy nhiên, do thấy nhóm của Hùng “Hoa” quá manh động nên không ai dám vào can ngăn.

Chỉ đến khi 3 đối tượng côn đồ bỏ đi, mọi người mới dám lại gần nạn nhân H. để kiểm tra. Ngay sau đó, anh H. được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Trần Đăng Ninh đã có mặt bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, Công an TP. Nam Định và phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã cử cán bộ xuống hiện trường điều tra. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng gây ra cái chết cho nạn nhân H. đã được các điều tra viên làm rõ.

Lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng được triển khai ngay sau đó. Hai đối tượng Nguyễn Bính Trường và Trần Hùng Cường bị bắt giam để phục vụ công tác điều tra. Riêng Lê Mai Hùng, sau khi gây án, biết hành vi của mình sớm muộn sẽ bị phát giác, Hùng cắt đứt mọi liên lạc, gom tiền bạc, tìm đường lẩn trốn.

Trung tá Nguyễn Vũ Hải, Đội trưởng đội 3, phòng Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nam Định thông tin: “Ngay sau khi vụ án xảy ra, ban giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trực tiếp chỉ đạo điều tra phá án. Mặc dù 2 đối tượng Trường và Cường đã bị bắt nhưng đối tượng Hùng bỏ trốn nên công tác truy bắt đối tượng này được triển khai một cách ráo riết.

Ngày 20/8, 26/8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đến ngày 31/8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã đối tượng Lê Mai Hùng. Sau khi nhận được quyết định trên, PC 52 đã lập chuyên án truy bắt, đồng thời báo cáo lên Đại tá Trần Phú Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định”.

Lội bùn, chèo thuyền tìm kẻ sát nhân

Sau khi được ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định phê duyệt, PC 52 đã triển khai những phương án nhằm sớm tìm ra tung tích của đối tượng Hùng. Quá trình xác minh nhân thân của đối tượng cũng được các trinh sát khẩn trương tiến hành. Được biết, Hùng “Hoa” là đối tượng có 2 tiền án liên quan đến tội Trộm cắp và Tiêu thụ, chứa chấp tài sản trộm cắp.

Theo Trung tá Nguyễn Vũ Hải thì: “Để có được những thông tin ban đầu về Hùng, các trinh sát đã phải mất rất nhiều thời gian bởi trước và sau khi gây án, đối tượng này thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Gia đình Hùng cũng tương đối phức tạp, nhiều người dân sợ liên lụy nên đã gây ra nhiều trở ngại cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với quyết tâm phải bắt bằng được đối tượng giết người này, các trinh sát đã không quản ngày đêm, đấu tranh phá án”.

Được biết, sau quá trình tìm hiểu, các trinh sát đã dần phác họa được đường đi nước bước của Lê Mai Hùng. Theo đó, sau khi gây án, biết anh H. tử vong, Hùng quay về nhà từ biệt người thân, bắt đầu hành trình lẩn trốn. Do vợ Hùng buôn bán thuốc tân dược, các mối hàng chủ yếu ở một số tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh nên đối tượng đã lợi dụng các mối quan hệ này để ẩn náu.

Sau khi biết được thông tin Hùng “Hoa” đang lẩn trốn ở Lạng Sơn, một tổ công tác của PC 52 lập tức bám theo. Nhưng vốn là một đối tượng từng ra tù, vào khám, Hùng rất ma quái. Hắn biết sớm muộn gì hắn sẽ bị bắt nếu cố tình lẩn trốn tại đây. Chính vì nguyên cớ đó, Hùng “Hoa” lập tức xóa dấu vết, di chuyển sang địa bàn khác hòng qua mặt cơ quan công an.

Trên đường lẩn trốn, Hùng tiếp tục dựa vào những mối quan hệ trước đó của hắn với mong muốn sẽ tìm được nơi trú ẩn. Hắn liên tục liên lạc với những bạn tù, những mối quan hệ xã hội để thỏa ước mộng tiếp tục trốn chạy sự truy đuổi của các trinh sát PC52. Nhưng “vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”, sự lọc lõi của tên giết người “cáo già” đã không thể làm lung lay ý chí truy bắt tội phạm của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm PC 52.

Đối tượng Hùng Hoa tại CQĐT

Theo Trung tá Nguyễn Vũ Hải, trước sự truy đuổi của lực lượng công an, thấy động, Lê Mai Hùng bỏ trốn khỏi Lạng Sơn di chuyển vào TP.HCM bằng đường bộ.

Tiếp tục tìm hiểu về em trai của Hùng thì được biết anh này đã đi khỏi địa phương khoảng 7 năm nay, hiện tại không biết anh ta ở đâu. Nhưng bằng các phương pháp nghiệp vụ, các trinh sát đặt nhiều nghi vấn rất có thể em trai của Hùng đang sinh sống, làm việc tại Kiên Giang và nhiều khả năng Hùng “Hoa” đang lẩn trốn tại đây.

Trước thông tin đó, PC 52 đã liên hệ với Công an tỉnh Kiên Giang và C 52 để xác minh, tìm ra nơi trú ẩn của Hùng. Sau một thời gian tìm kiếm, các trinh sát đã xác định được Hùng “Hoa” đang làm phu hồ tại xã Hưng Yên, huyện An Biên, Kiên Giang.

Đây là xã cách biên giới Campuchia 15km, đường vào nơi Hùng trú ẩn rất khó đi. “Muốn vào được tận nơi, chỉ còn cách lội bùn hoặc đi thuyền nên ban chuyên án đã tính toán rất kỹ các mũi trinh sát nhằm bắt gọn đối tượng trong thời gian sớm nhất”, Trung tá Hải cho biết thêm.

Sau khi lên phương án, xác định thời điểm phá án đã tới, một ngày cuối tháng 12/2016, 2 tổ công tác của PC 52, phối hợp với PC 52 Công an tỉnh Kiên Giang và C 52 Bộ Công an (phía Nam) đồng loạt xuất kích. Một tổ công tác lội bùn đóng giả những người buôn lúa gạo tiếp cận đối tượng.

Một tổ chèo thuyền, dàn thế trận chặn đứng sự chạy trốn của Hùng. Đang ngồi uống rượu với người bà con trong ngôi nhà lá, bỗng nhiên Lê Mai Hùng giật mình khi thấy một vị “lái buôn” gọi tên mình. Vừa nghe đến tên mình, Hùng định quay đầu bỏ chạy. Nhưng hành vi của hắn đã bị chặn đứng và chiếc còng số 8 đã bập vào tay hắn, kết thúc những chuỗi ngày lẩn trốn của kẻ giết người.