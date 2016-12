HH quý bà đòi giết người, phiên xử phúc thẩm tạm hoãn

Tại tòa, Hoa hậu quý bà 2007 đã dọa giết một bị hại vì cho rằng bản thân không lừa đảo mà bị vu oan, HĐXX sau đó đã cho hoãn phiên tòa vì lí do này cùng một số yếu tố khác.

Thứ Năm, ngày 29/12/2016 10:45 AM (GMT+7)

Bị cáo Nga dọa giết một bị hại vì cho rằng mình không lừa đảo

Sáng 29.12, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (55 tuổi, ngụ Q. Gò Vấp – đoạt giải Hoa hậu Quý bà thành đạt 2007) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa này bị cáo Nga đã dọa giết một bị hại với lí do “tao không lừa đảo mà nó nói tao lừa đảo, tao sẽ giết nó”. Cùng với đó bị cáo có nhiều biểu hiện bất thường, mất kiểm soát hành vi. Trước đó người nhà bị cáo đã có đơn yêu cầu hoãn phiên tòa, giám định tâm thần đối với bà Nga. Một luật sư cũng có đề nghị hoãn phiên tòa, một bị hại vắng mặt không lí do. Vì những lí do vừa nêu, HĐXX đã cho hoãn xét xử phiên tòa này.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26.7, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trương Thị Tuyết Nga 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra bị cáo còn phải trả lại cho người bị hại số tiền 3,1 triệu USD. Sau khi phiên tòa kết thúc, bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có đơn kháng cáo.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, vào năm 2007-2008 bị cáo muốn xin cấp phép để có thể xây dựng dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại tại khu đất rộng 30.000 m2 thuộc quận 2, TP.HCM nhưng không được cấp nhận. Bởi lẽ, thời điểm đó khu đất này nằm trong khu quy hoạch làm ga Thủ Thiêm.

Dù vậy, hoa hậu quý bà vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Dương Mỹ Linh và nhận trước số tiền cọc là 3,1 triệu USD. Theo thỏa thuận của hai bên, giá bán là 1.800 USD/m2, tổng giá trị giao dịch của lô đất nói trên là 54 triệu USD. Dù đã nhận tiền cọc nhưng Tuyết Nga không giao đất như đã hứa.

Thậm chí bị cáo đã lợi dụng lòng tin của người khác để mượn được một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó san tên cho con trai mình. Tiếp sau đó, Tuyết Nga dùng những giấy tờ này đi vay ngân hàng với số tiền 131 tỉ đồng thì bị phát hiện.

Ngoài ra, Cục điều tra của VKSND Tối cao còn quyết định truy tố bị cáo về hành vi đưa hối lộ cho một số cán bộ nhằm thoát tội trong vụ án này, nhưng sẽ được tách ra và xét xử ở một phiên tòa khác.