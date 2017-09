Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng bắn 3 người đi taxi nhập viện

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định nguyên nhân nhóm côn đồ sử dụng súng hoa cải bắn 2 phát vào xe taxi làm 3 người bị thương.

Hai đối tượng bịt mặt cầm súng và dao tham gia vụ tấn công nhóm người đi xe taxi.

Liên quan tới vụ nổ súng vào xe taxi tại địa bàn xã Hoàng Sơn (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) làm 3 người bị thương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức thông tin kết quả điều tra ban đầu.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 15h ngày 31.8, tại địa bàn xã Hoàng Sơn xảy ra vụ việc, một số đối tượng sử dụng xe ô tô Ford Everest đuổi theo một xe taxi 4 chỗvsau đó dùng súng bắn đạn hoa cải bắn 2 phát vào phía sau xe taxi làm 3 người trên xe bị thương.

Các nạn nhân được xác định là Cao Đình Việt (SN 1976), Lê Trọng Anh (SN 1994) và Nguyễn Huy Hải (1989), cùng trú ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra bước đầu xác định, trưa ngày 31.8, nhóm Việt, Hải và Lê Trọng Anhvđi xe taxi đến xã Hoàng Sơn chơi thì gặp nhóm đối tượng trú ở Tĩnh Gia và TP.Thanh Hóa.

Tại đây, 2 nhóm đối tượng đã xảy ra xô sát, dẫn đến việc nhóm đối tượng ở Tĩnh Gia và TP.Thanh Hóa sử dụng súng bắn đạn hoa cải bắn Việt, Hải, và Lê Trọng Anh bị thương.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn làm ăn giữa các nhóm đối tượng. Công an đang truy bắt các đối tượng gây án để xử lý theo quy định.