Hé lộ nguyên nhân thanh niên chết cạnh xe máy gây xôn xao

Hiện trường nơi anh T tử vong.

Mới đây trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc quần áo màu đen tử vong bên cạnh chiếc xe máy nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin kèm theo sự việc xảy ra tại địa bàn xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chiều 10.11.

Trao đổi với PV sáng 11.11, lãnh đạo Công an xã Trung Thành xác nhận sự việc xảy ra tại địa bàn xã. Danh tính nam thanh niên tử vong được xác định là anh Đ.V.T (SN 1986, trú tại Cao Bằng).

Theo lãnh đạo Công an xã Trung Thành, khoảng 14h45 ngày 10.11, tại căn nhà vắng người nằm cạnh tuyến Quốc lộ 3 (xóm Thanh Hoa, xã Trung Thành), người dân phát hiện một nam thanh niên ngồi gục trên chiếc xe máy Air Balde khá lâu không dậy.

Khi tới kiểm tra, người dân phát hiện nam thanh niên trên đã bất tỉnh. Thấy người nam thanh niên vẫn còn ấm nên người dân đã sơ cứu, hô hấp nhân tạo và báo lực lượng y tế.

Tuy nhiên, nhiên khi cán bộ y tế tới hiện trường kiểm tra thì xác định nam thanh niên đã tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng thị xã Phổ Yên đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Lãnh đạo Công an xã Trung Thành cho biết, tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một xi lanh vẫn còn dính máu. Cơ quan công an nghi ngờ anh T tử vong do trước đó sử dụng ma túy.