Hai thanh niên bị giết chết tại Phú Quốc

Sáng 2-9, tin từ Công an huyện Phú Quốc cho biết khoảng 22 giờ ngày 1-9, tại trục đường An Thới – Dương Đông, thuộc khu phố 7, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc đã xảy ra một vụ án mạng khiến 2 thanh niên quê ở An Giang chết tại chỗ.

Hiện trường nơi 2 thanh niên bị giết

Hiện, Công an huyện Phú Quốc đang điều tra và truy tìm đối tượng giết 2 nạn nhân nên chưa cung cấp thông tin về người bị giết.

Thi thể 2 nạn nhân hiện đang được giữ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc để các ngành chức năng khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Báo Người Lao Động Online tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.