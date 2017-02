Hai nữ kế toán dùng "bút thần" đoạt tiền công ty

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ngày 6-2 đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố hai bị can Nguyễn Thị Tuyết Nga (33 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Phượng (32 tuổi, đều ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh chân dung Nguyễn Thị Tuyết Nga khi đang bị công an truy nã. Ảnh: CTV

Theo điều tra, quá trình làm nhân viên kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư kiến trúc và xây dựng DTC (gọi tắt là Công ty DTC, đóng tại phường Trung Dũng, TP Biên Hòa), Nga và Phượng đã kê khống các hóa đơn, chứng từ để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của công ty.

Cụ thể, trong thời gian làm việc tại công ty do làm ăn bên ngoài thua lỗ và không có tiền trả nợ, Nga đã nảy sinh ý định kê khống các chứng từ kế toán của Công ty DTC để chiếm đoạt tiền chênh lệch.

Theo đó, Nga lên mạng Internet tìm hiểu và mua một loại bút có thể tẩy xóa sau khi viết để rồi sửa đổi bằng nội dung khác. Sau khi mua được hai cây “bút thần”, Nga rủ Phượng cùng tham gia và giao cho Phượng những cây bút này.

Thống nhất với kế hoạch của Nga, Phượng đã dùng “bút thần” để lập và chỉnh sửa phiếu đề xuất, bảng lương công nhân, sổ quỹ, giá trị giao khoán của các đội thi công công trình xây dựng, rồi trình giám đốc Công ty DTC ký duyệt. Sau khi giám đốc công ty ký duyệt, công nhân ký nhận tiền, Nga và Phượng tiến hành tẩy xóa, sửa số liệu trong các chứng từ để nâng khống số tiền nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Hành vi của hai bị can được thực hiện từ tháng 9-2014 và đến cuối năm 2015 mới bị phát hiện. Theo kết quả giám định của giám định viên tư pháp (thuộc Sở Tài chính) vào ngày 12-10-2016, hai bị can Nguyễn Thị Tuyết Nga và Huỳnh Thị Thanh Phượng đã chiếm đoạt của Công ty DTC hơn 536 triệu đồng, trong đó Nga chiếm hơn 411 triệu đồng.

Cuối năm 2015, sự việc bị phát hiện. Khi công an vào cuộc điều tra, bị can Nga bỏ trốn nên bị phát lệnh truy nã. Đến tháng 4-2016, Nga đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng. Còn Phượng được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Sau khi bị khởi tố điều tra, hai bị can đã nộp lại tiền cho Công ty DTC để khắc phục hậu quả.