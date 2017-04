Thứ Sáu, ngày 28/04/2017 04:00 AM (GMT+7)

Nói đến tội phạm, phần lớn mọi người sẽ hình dung ra đó là những kẻ bặm trợn, lỳ lợm, mất nhân tính. Nhưng đôi khi, có nhiều vụ án không hề được dư luận nhớ tới bởi sự độc ác hay thủ đoạn mà là ở những tình huống trớ trêu. Loạt bài “Những tên tội phạm số nhọ” sau đây sẽ khiến bạn cười ngất với các phi vụ thất bại vì nhiều lý do vô cùng ngớ ngẩn.

Bức ảnh mà Donald Pugh không thể chấp nhận được vì cho rằng mình quá xấu

Không ít trường hợp những tên tội phạm đã tự đưa mình vào các tình huống dở khóc dở cười. Donald A Pugh (ở thành phố Lima, tây bắc bang Ohio, Mỹ) là một nhân vật như vậy. Mọi việc bắt đầu khi Pugh bày tỏ sự không hài lòng và lên tiếng chỉ trích bức ảnh truy nã của mình được cảnh sát đăng tải trên facebook là “xấu không để đâu cho hết”, khiến hắn không thể chấp nhận được. Cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn đã chủ động gửi lại một bức ảnh “tự sướng” khác cho “xứng tầm”.

Tên tội phạm 45 tuổi bị truy nã vì không xuất hiện trong phiên tòa xét xử hành vi phạm tội của mình. Mặc dù đang “trốn chui trốn lủi”, nhưng người đàn ông này vẫn rất ý thức bảo vệ hình ảnh của mình, bởi nó sẽ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và được nhiều người biết đến.

Trong bức ảnh gửi lại cho Sở cảnh sát Lima, Pugh đang ngồi trong ô tô, mặc áo khoác, bên trong là áo sơ mi và đeo kính râm nhìn rất “sang chảnh”, kèm theo lời nhắn: “Đây là bức ảnh đẹp hơn của tôi. Bức ảnh mà các anh sử dụng trông vô cùng khủng khiếp”.

Cảnh sát sau đó đã làm theo đúng mong muốn của Pugh, cho đăng bức ảnh mới nhất và không quên cám ơn hắn vì đã hợp tác. Cảnh sát đã nhắn nhủ rằng, họ sẽ càng ghi nhận nếu Pugh liên lạc với họ: “Đây là bức ảnh mà Pugh gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi muốn gửi lời cám ơn tới anh ấy vì sự hỗ trợ này. Bây giờ, chúng tôi sẽ còn đánh giá cao hơn nữa nếu Pugh đến nói chuyện với chúng tôi về những cáo buộc của anh ấy”.

Các nhà chức trách cho biết, Pugh bị buộc tội với 2 tội danh bao gồm: Phá hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng. Xuất hiện trong một đoạn phỏng vấn trên chương trình phát thanh mang tên "Idiot of the Day" của đài địa phương, Pugh giải thích, nguyên nhân mình hành động như vậy là do hình ảnh truy nã khiến hắn không thể chịu nổi bởi nó quá "dị hợm": “Điều họ làm với tôi thật không đúng chút nào. Họ đưa ra một bức ảnh mà tôi trông chẳng khác nào một tên hề. Tôi không thể để điều này xảy ra được”.

"Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện đằng sau bức ảnh đó", Pugh tiếp tục. "Khi bị bắt, tôi chưa từng có tiền án tiền sự. Vì vậy, lúc vào nhà giam, tôi không thấy nặng nề và đã mỉm cười. Tôi nhớ cảnh sát lúc đó còn hỏi: "Tại sao bạn cười?" – “Vì tôi sẽ ra khỏi đây trong vòng một phút”, tôi trả lời. Vì vậy, tôi đã từ chối chụp lại một bức ảnh khác”.

Trong bức ảnh gửi lại cho cảnh sát, Donald Pugh đang ngồi trong ô tô nhìn rất “sang chảnh”

Nhờ câu chuyện hài hước này mà Pugh trở thành một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội. Bức ảnh của hắn đã nhận được hơn 2.000 lượt thích, 1.500 lượt share và hơn 400 ý kiến bình luận.

Với một tên tội phạm, việc nổi tiếng quá mức cần thiết như vậy thật không phải là điều tốt đẹp gì. Bằng chứng là không lâu sau đó Pugh đã bị bắt ở Century, Florida nhờ các nguồn tin do người dân báo lại. Các nhà chức trách cho biết, ngoài việc bị truy nã ở Ohio, người này còn chịu 1 lệnh truy nã khác từ Columbus, tiểu bang Georgia.

Trên trang Facebook của mình, Sở cảnh sát Lima sau đó đã gửi lời cảm ơn tới “cộng đồng mạng xã hội” cũng như những cá nhân đã cung cấp thông tin, giúp cảnh sát hoàn tất việc bắt giữ tội phạm.

----------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của Những tên tội phạm số nhọ, vào 4h ngày 29/4/2017.