Giết người, chôn xác rúng động ở Lâm Đồng

Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đang bảo vệ hiện trường một vụ án giết người rúng động trên địa bàn huyện này.

Tại hiện trường, phóng viên Đình Thi của Báo Người Lao Động cho biết bước đầu nạn nhân được xác định tên là Hành, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Chính quyền và công an đang bảo vệ hiện trường

Vụ án xảy ra tại một vườn cà phê ở xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm khi Hành đến đây để làm vườn thuê.

Nghi can bước đầu được xác định tên là Nguyễn Thành Đức. Hiện công an đã bắt được nghi can.

Nhiều người hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Vụ án được xác định xảy ra vào khoảng giữa tháng 12-2016. Sau khi sát hại nạn nhân ở xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, hung thủ đã đưa thi thể nạn nhân về thôn An Bình, xã Lộc An để chôn xác. Vì vậy nên sau khoảng 2 tháng, vụ án mới bị phát hiện.

Công an đang lùng bắt hung thủ

Hiện trường đang được bảo vệ

