Chỉ sau vài câu nói của vị trung tá công an phường Tân Định (quận 1, TP.HCM), nghi can có liên quan đến một vụ trộm xe đã hạ hung khí và theo cảnh sát về phương làm việc.

Trước sự manh động của Dũng, cảnh sát buộc phải nổ 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp

Ngày 31.8, Công an phường Tân Định, quận 1 cho biết, đang tạm giữ nghi can Nguyễn Hoàng Dũng (42 tuổi, ngụ quận 1) để xác minh, làm rõ vì nghi vấn liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28.8, thanh niên 20 tuổi đến Công an phường Tân Định trình báo về việc mất trộm xe máy tại căn nhà trên đường Bà Lê Chân (phường Tân Định, quận 1).

Ngay khi tiếp nhận trình báo, công an có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc. Qua rà soát, cảnh sát xác định nghi can Nguyễn Hoàng Dũng có liên quan đến vụ trộm nên mời làm việc. Tuy nhiên, thời điểm này Dũng không có mặt tại địa phương và không liên lạc được.

Đến chiều 30.8, khi phát hiện Dũng xuất hiện ở khu vực đường Mã Lộ (phường Tân Định) nên công an yêu cầu nghi can về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Dũng không chấp hành và chụp lấy con dao cùng cây kéo của người dân ven đường để chống trả lại cảnh sát.

Con dao cùng cây kéo đối tượng Dũng dùng để chống trả

Dũng sau đó tháo chạy về hướng đường Hai Bà Trưng và tiếp tục đe dọa nên cảnh sát đã nổ 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp.

Cùng thời điểm này, trung tá Phan Thanh Hải, Trưởng Công an phường Tân Định có mặt vận động, thuyết phục đối tượng Dũng. Chỉ sau vài câu nói của vị trung tá công an, Dũng đã chấp nhận hạ vụ khí, sau đó cùng công an về phường làm việc.

Qua xét nghiệm, công an xác định Dũng dương tính với ma tuý.

Hiện Công an phường Tân Định đang phối hợp với Công an quận 1 điều tra làm rõ vụ việc