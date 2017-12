Q tố cáo hàng xóm cưỡng bức mình dẫn tới có bầu.

Ngày 26.12, ông Vũ Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xác nhận, cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã triệu tập đối tượng N.K.T (SN 1978, ở xã Quảng Bị) lên làm việc. N.K.T là người bị gia đình nữ sinh N.T.Q ( SN 1999, trú tại xã Quảng Bị) tố cáo cưỡng bức Q dẫn tới có bầu sinh con.

Theo ông Mạnh, sau một thời gian rời khỏi địa phương, ngày 25.12 đối tượng T đã xuất hiện tại địa bàn nên cơ quan công an đã mời T về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi thêm với PV, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết thêm, cơ quan điều tra triệu tập T lên làm việc và lấy mẫu gen đưa đi giám định ADN. Trên cơ sở kết quả giám định cũng như lời khai, chứng cứ cơ quan điều tra sẽ có những kết luận về vụ việc.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã có văn bản phản hồi tới báo chí về kết quả điều tra vụ việc gia đình bé Q tố cáo N.K.T (bố một người bạn học với Q) cưỡng hiếp con gái họ.

Cơ quan điều tra xác định, Q và T là hàng xóm láng giềng với nhau, cùng trú ở xã Quảng Bị. Lợi dụng gia đình cháu Q không có người ở nhà, T đã sang nhà cháu Q và 2 lần quan hệ tình dục với nữ sinh này.

Cụ thể, lần thứ nhất vào khoảng tháng 1.2017, T sang nhà Q thì thấy cô gái này nằm một mình trong buồng nên đã vào và quan hệ tình dục với nạn nhân. Lần thứ hai khoảng giữa tháng 2.2017, T sang nhà Q, thấy Q đang giặt quần áo trong phòng tắm liền vào và thực hiện hành vi ngay tại đó.

Tại cơ quan điều tra, T thừa nhận quan hệ 2 lần với cháu Q và được Q đồng ý, tự nguyện cho quan hệ, đối tượng không đe dọa cưỡng bức.

Tuy nhiên, Q khai, bị T cưỡng bức mới cho quan hệ. Hậu quả của sự việc dẫn đến Q đã mang thai.

Q sau đó nói với gia đình mình bị T cưỡng bức. Biết tin, gia đình Q đã gửi đơn tới cơ quan điều tra tố cáo T hiếp dâm con gái của họ.

Đáng chú ý, theo Công an huyện Chương Mỹ, quá trình điều tra, gia đình N.K.T cung cấp T có sổ điều trị ngoại trú về bệnh tâm thần của Bệnh viện an thần thuộc Sở Y tế Hà Nội từ đầu năm 2016. Hiện tại T đang được cấp phát thuốc an thần Gardenal 2 lần/tháng.

Tối 20.10, cháu Q đã sinh một bé trai nặng 3kg tại Bệnh viện huyện Chương Mỹ. Cơ quan điều tra đã thu mẫu ADN của con cháu Q, thu mẫu của Q và ra quyết định trưng cầu Viện Khoa học - hình sự, Bộ Công an giám định ADN để xác định cháu bé có phải con T hay không.

Tuy nhiên, tại thời điểm Q sinh cháu bé, T không có mặt ở địa phương, gia đình và chính quyền địa phương không cung cấp T đi đâu, làm gì nên cơ quan điều tra chưa thể lấy mẫu của đối tượng này để giám định.