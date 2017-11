Giải cứu 4 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An vừa giải cứu 4 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc về với gia đình.

4 thiếu nữ gồm Lương Thị T., Lô Thị S. cùng trú tại xã Xá Lượng; Lô Thị D.N. và Lô Thị N. K. cùng trú tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương vừa được giải cứu từ Trung Quốc về Việt Nam cho các gia đình sau hơn 2 tháng bị lừa bán.

Theo điều tra ban đầu, do cùng quen đối tượng tên Hùng qua mạng xã hội và được đối tượng này hứa hẹn đưa sang Trung Quốc làm việc nhàn, lương cao, 3 em Lương Thị T., Lô Thị D.N. và Lô Thị N. K. đã nghe theo lời dụ dỗ. Cuối tháng 9-2017, Lương Thị T. rủ mẹ mình là Lô Thị S. (35 tuổi) cùng hai chị em ruột Lô Thị D.N. và Lô Thị N. K. vượt biên sang Trung Quốc.

Khi vừa đặt chân sang Trung Quốc, 4 nạn nhân đã bị lừa bán vào tụ điểm mại dâm (TP Dương Giang, tỉnh Quảng Đông), ép bán dâm. Tuy nhiên, 4 nạn nhân không chấp thuận nên bị các đối tượng giam lỏng.

Các nạn nhân được bàn giao cho gia đình.

Một ngày cuối tháng 10-2017, lợi dụng sơ hở, các nạn nhân đã trốn thoát khỏi tụ điểm này và tìm đến Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) kêu cứu.

Sau khi tiếp nhận, Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc đã đưa 4 nạn nhân vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Châu đồng thời gửi Công hàm đến Sở ngoại Vụ Nghệ An yêu cầu xác minh nhân thân 4 cô gái này.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Phòng 6 – Cục C45, Bộ Công an và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ, tiếp nhận và đưa 4 nạn nhân về nước an toàn.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã liên hệ và bàn giao các nạn nhân về với gia đình đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án.