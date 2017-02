Giả bán sữa khuyến mãi, cô giáo mầm non lừa 13 tỉ

Dù không có mối quan hệ nào với công ty sữa nhưng cô giáo mầm non “bịa” chuyện để lừa 6 nạn nhân lấy 13 tỉ đồng.

Thứ Ba, ngày 21/02/2017 09:50 AM (GMT+7)

Ngày 20-2, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1969), ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức 14 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc phải trả hơn 13 tỉ đồng cho 6 nạn nhân.

Theo cáo trạng, ngày 1- 6-2015, do có quen với bà Nguyễn Thị Điểm (SN 1968), ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, bà Vân xin vay 100 triệu đồng mở lớp mẫu giáo tư thục Đồ Rê Mí tại thị trấn Bến Lức. Thấy dễ vay tiền, bà Vân nghĩ cách chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng chiêu vay, hùn vốn để mua sữa giá rẻ.

Bà Vân nói có mối quan hệ thân thiết với người ở công ty sữa, sẽ được cung cấp sữa giá rẻ hơn thị trường từ 150.000 đồng- 200.000 đồng/thùng. Mua 100 thùng thì được khuyến mãi 10 thùng, với điều kiện người mua phải ứng tiền trước.

Ngày 23-11-2015, bà Vân báo tin có lô hàng 2.500 thùng sữa khuyến mại, bà Điểm tin lời giao 800 triệu đồng, sau đó tiếp tục đưa tiền ứng trước, cho mượn lên đến 3 tỉ đồng.

Bà Điểm- nạn nhân- đang ngồi chờ dự tòa

Không chỉ lừa bà Điểm, bà Vân lừa chị Nguyễn Thị Mười 2,31 tỉ đồng, Đào Thị Thanh Tuyền 595 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Tốt 1,22 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Y 6,2 tỉ đồng, Lê Thị Tuyết Sương trên 1 tỉ đồng, Nguyễn Thị Kim Huyền 797 triệu đồng…

Khi nhận tiền xong, bà Vân tìm cách né tránh, buộc các nạn nhân làm đơn tố giác. Ngày 25-2-2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Vân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".