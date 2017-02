Ghen tuông, dùng nước tra tấn người yêu đến chết

Sau 24h vào cuộc điều tra, lực lượng công an tỉnh Cà Mau đã bắt được đối tượng sát hại thiếu nữ trong nhà nghỉ Đồng Nai (xã Khánh An, U...

Công an tỉnh Sơn La vừa phá thành công chuyên án giết người, bắt khẩn cấp nghi can Sầm Văn Thương (trú thôn Đồng Giật, xã An Bình, Lạc Thủy,...