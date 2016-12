Ghen tuông, chồng đâm vợ tử vong

Thứ Năm, ngày 29/12/2016 09:48 AM (GMT+7)

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang tiến hành củng cố hồ sơ, bàn giao Nguyễn Đình Đăng (25 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú huyện Bình Chánh) cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đăng chính là người đã đâm chết vợ là chị Hoàng Thị Tr. (22 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Trước đó, vào sáng ngày 27-12, Đăng và vợ nảy sinh mâu thuẫn cự cãi. Đăng cho rằng chị Tr. có mối quan hệ với người đàn ông khác.

Trong lúc cự cãi, Đăng cầm dao tấn công chị Tr. Nạn nhân bị mất nhiều máu được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an đã bắt giữ Đăng ngay sau đó. Nam thanh niên thừa nhận do ghen tuông mất bình tĩnh nên đã hạ sát vợ.