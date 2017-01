Ghen tuông, 9X rút dao đâm tử vong tình địch ngay trên giường

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh: Zing)

Ngày 29/1 (mùng 2 Tết), Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã bắt giữ Lê Anh Tuấn (18 tuổi, trú TP Nha Trang) về hành vi Giết người, tin tức trên Zing.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tạm giữ Nguyễn Tiến Hùng (17 tuổi) và Phan Hoàng Khải (16 tuổi, cùng trú TP Nha Trang) để điều tra về hành vi đồng phạm, không tố giác tội phạm.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Tuấn, Hùng và Khải cùng đi trên một xe máy đến nhà chị Hiền (trên đường Lê Hồng Phong, TP Nha Trang). Sau đó, Tuấn trèo tường vào nhà chị này.

Khi bước vào nhà, Tuấn thấy Nguyên (17 tuổi, trú TP Nha Trang) nằm ngủ bên cạnh chị Trúc liền rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát khiến Nguyên tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tuấn lên xe đồng bọn bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tại nhà người quen.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai mình và chị Trúc có tình cảm với nhau. Nghe tin Nguyên đang ngủ với chị này tại nhà một người tên Hiền, nghi phạm ghen tức và đi tìm để trả thù.

Công an TP Nha Trang đang hoàn tất thủ tục bàn giao các nghi can cho Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ.