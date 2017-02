Gánh 3 lệnh truy nã, dụ trai vào nhà nghỉ để "cất vó"

Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Thị Tâm (thường gọi Ngọc Trinh; 20 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gánh 3 lệnh truy nã, nữ quái 9X vẫn tiếp tục phạm tội

Trước đó, Tâm lên mạng xã hội zalo kết bạn, làm quen với anh Võ Văn C. (23 tuổi, ngụ Đồng Nai). Sau ít ngày trò chuyện, Tâm đánh tiếng đã có tình cảm với anh C. và hẹn gặp mặt để cùng đi chơi.

Khoảng 11h30 ngày 3/2, anh C. lấy xe máy Exciter 150 chở Tâm từ Đồng Nai xuống Vũng Tàu chơi. Khi đến Vũng Tàu, Tâm nói với anh C. muốn về nhà chú gần đó lấy tiền và mượn xe anh C. để đi, 15 phút sau sẽ trở lại.

Tin lời Tâm, anh C. cho Tâm mượn xe đi. Sau khi lấy được xe, Tâm nhiều lần điện thoại cho anh C. hỏi còn đợi mình không và xe có gắn định vị không. Khi biết xe anh C. không gắn định vị, Tâm quyết định sẽ chiếm đoạt luôn chiếc xe này.

Sau đó, Tâm gọi điện nói với anh C. mình đang ở phường 11, TP.Vũng Tàu, anh C. có thể lên đó để lấy xe. Nhưng khi anh C. tới nơi thì Tâm lại gọi điện đã về thị trấn Long Hải, huyện Long Điền rồi kêu anh C. đến lấy xe.

Sốt ruột vì “người đẹp” đi lâu quá, lại muốn lấy lại xe nên anh C. đón xe ôm đến thị trấn Long Hải nhưng khi đến nơi thì không liên lạc được với Tâm nữa. Biết mình bị lừa, anh C. đến Công an phường 8, TP.Vũng Tàu trình báo.

Theo anh C., đối tượng vừa lừa xe vừa được anh quen qua mạng xã hội zalo có tên là Ngọc Trinh. Lúc bị lừa, anh C. không biết người có tên Ngọc Trinh chính là Tâm, nữ quái đang “gánh” ba lệnh truy nã.

Nhận được trình báo của anh C., Công an TP.Vũng Tàu đã vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng. Sáng ngày 21/2, Công an phường 8 (TP.Vũng Tàu) phát hiện Tâm đang có mặt tại TP.Vũng Tàu nên đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành bắt giữ.

Qua làm việc với cơ quan công an, đối tượng Tâm khai nhận mình không có nơi ở cố định. Tâm lên mạng xã hội zalo, lập tài khoản lấy tên là Ngọc Trinh để kết bạn với anh C. và gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên.

Điều đáng nói là trước khi gây ra vụ án này, Tâm từng gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ; huyện Thăng Bình và TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và bị cơ quan công an 3 địa phương này truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn của tâm là gợi ý cho bạn trai mới quen vào nhà nghỉ “tâm sự”, thừa cơ nạn nhân ngủ say thì trộm hết tài sản rồi bỏ trốn.