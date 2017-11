Gã trai đào trộm mộ lấy hài cốt để tống tiền 2,5 tỷ

Trí tại cơ quan điều tra.

Ngày 15.11, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP.Hải Phòng) đã bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Trí (SN 1980, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi trộm hài cốt tại nghĩa trang phường Anh Dũng.

Trước đó, ngày 9.11, Phòng PC45 nhận được đơn trình báo của anh T.N.T (SN 1976, ở TP.HCM) về việc, phần mộ của mẹ anh tại nghĩa trang phường Anh Dũng bị kẻ gian cậy phá, trộm cắp tro hài cốt.

Sau đó, một đối tượng gọi điện đòi anh T trong 5 ngày phải đưa số tiền chuộc là 2,5 tỷ đồng nếu không hắn sẽ hủy toàn bộ tro cốt của mẹ anh T.

Theo anh T, đối tượng liên tiếp gọi điện thúc ép gia đình anh T phải sớm giao tiền cho hắn. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3 đối tượng ngắt toàn bộ liên lạc khiến gia đình anh T hoang mang vì sợ tro cốt của mẹ bị mất.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng gây án sử dụng thủ đoạn đê hèn, xâm hại đời sống tâm linh của người dân nên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng PC45 cùng các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố và Công an quận Dương Kinh truy xét, bắt giữ hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hải Phòng đã xác định được nghi phạm là Đỗ Minh Trí nên triệu tập đối tượng lên làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận, do cờ bạc và bao gái đối tượng mang nợ nần. Trí sau đó nảy sinh ý định trộm cắp hài cốt mẹ anh T để đòi tiền chuộc. vì đối tượng biết gia đình anh T có kinh tế khá giả, lại đi làm ăn xa.

Sau một tháng tìm nghiên cứu cách xây dựng khu mộ đá mẹ anh T, Trí đã chuẩn bị các phương tiện gồm búa, xà beng, xẻng để thực hiện kế hoạch đào trộm mộ.

Tối 8.11, Trí tới nghĩa trang phường Anh Dũng đào trộm mộ mẹ anh T lấy đi toàn bộ tro cốt rồi cho vào 3 túi ni lông trước khi mang về nhà cất giấu. Các công cụ dùng cạy phá ngôi mộ mẹ anh T, Trí mang vứt xuống sông Lạch Tray phi tang.

Ngày 9.11, Trí dùng số điện thoại sim rác gọi và nhắn tin cho anh T đòi số tiền chuộc 2,5 tỷ đồng.

Theo điều tra, dù chỉ làm lao động tự do nhưng Trí đã chung sống như vợ chồng với 4 người phụ nữ khác nhau và sinh được 5 đứa con.