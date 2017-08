Ngày 30-8, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối với Phan Phước Long (29 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, chiều 27-8, Long đến nhà người anh họ là Phan Hồng Tuyên (31 tuổi, ngụ xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để dự đám giỗ. Trong lúc nhậu, Long xảy ra cự cãi với anh Tuyên, dẫn đến đánh nhau. Long bất ngờ rút dao bấm đâm vào trán anh Tuyên.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra

Người thân can ngăn, đưa anh Tuyên đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng dẫn đến tử vong. Kết quả giám định ban đầu, anh Long tử vong do vết đâm làm thủng não. Sau khi gây án, Long đã đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.