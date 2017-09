Em gái vay tiền của giang hồ rồi bỏ trốn, nhà anh trai lãnh đủ

Thứ Bảy, ngày 02/09/2017 08:28 AM (GMT+7)

Nước sơn dính phía trước nhà anh Phát

Vụ việc xảy ra tại căn nhà trong hẻm 346 Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) khiến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình anh Đào Minh Phát (29 tuổi) bị đảo lộn hoàn toàn.

Theo đó, vào rạng sáng 1.9, đang nằm ở trong nhà, anh Phát nghe tiếng động lạ phía trước nên mở cửa kiểm tra thì tá hỏa phát hiện mặt tiền căn nhà bị tạt nước sơn đỏ, mắm tôm vươn vãi khắp nơi.

Nhận tin báo, công an phường có mặt ghi nhận vụ việc, lấy lời khai các nhân chứng. Trong khi lực lượng công an đang ghi nhận hiện trường thì có nhóm 4 đối tượng đi trên hai xe máy tới dò xét. Nhóm này tăng ga bỏ chạy khi thấy công an đến kiểm tra.

Theo anh Phát, gia đình anh không gây thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên, từ ngày em gái anh vay tiền “nóng”, sau đó bỏ trốn thì nhà anh liên tục bị khủng bố.

Vào giữa tháng 7 cũng có nhóm giang hồ tìm đến nhà anh Phát đập phá và rút vật giống súng đe dọa

Trước đó vào giữa tháng 7, một nhóm giang hồ đã xông vào nhà anh Phát đập bể cửa kính và cầm vật giống súng đe dọa. Lý do nhóm này khủng bố vì em gái của anh Phát đã vay số tiền 100 triệu đồng, lãi suất 30%/tháng của đối tượng tên Tý nhưng không trả.

Thương em gái, anh Phát đã trả số tiền đó cho nhóm giang hồ. Tuy nhiên, sau khi được anh trai “giải cứu” người em gái lại tiếp tục mượn tiền của Tý nhưng không có khả năng chi trả nên bỏ trốn và người anh trai“lãnh đủ”

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.