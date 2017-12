Nhóm "hiệp sĩ" Thanh Hải ở tỉnh Bình Dương đã mưu trí dùng "mỹ nhân kế" để bắt Tống Minh Vương, nghi phạm trộm cắp tài sản từng mang tiền án giết người. Khi bị mời về trụ sở công an, Vương còn tấn công lại nhóm "hiệp sĩ".

Ngày 26.12, nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cho biết vừa bàn giao Tống Minh Vương (SN 1995, ngụ tỉnh An Giang) cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vương từng mang 1 tiền án về tội “Giết người” ở tỉnh An Giang.

Nhóm hiệp sĩ bàn giao Tống Minh Vương cho cơ quan công an. Ảnh: C.T

Trước đó, nhóm "hiệp sĩ" này nhận được thông tin từ công an và người dân là anh Vũ Viết Dương (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Dương) trình báo về việc bị mất trộm nhiều tài sản như: Xe máy, 2 vòng đeo tay 6 chỉ vàng 18K, điện thoại iPhone 6 màu vàng và 2 đồng hồ đeo tay vào ngày 13.8.

Từ đây, nhóm "hiệp sĩ" đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tổ chức điều tra truy xét, qua đó xác định nghi phạm là Vương. Vương thường kết bạn với “gái xinh” nên nhóm "hiệp sĩ" đã dùng “mỹ nhân kế” nhử Vương lộ diện. Cuối cùng, Vương cũng xuất hiện.

Tống Minh Vương tại trụ sở công an. Ảnh: C.T

Khoảng 20h45 ngày 25.12, nhóm "hiệp sĩ" phát hiện Vương đi xe máy đến Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank, tỉnh Bình Dương nên đã mời về trụ sở công an.

Lúc này, Vương không chịu hợp tác mà còn chống trả quyết liệt. Đến khi bị khống chế đưa về trụ sở công an, Vương mới chịu khai nhận hành vi phạm tội. Vương còn khai thêm có 1 tiền án về tội Giết người ở tỉnh An Giang.

Công an đang mở rộng điều tra vụ việc.