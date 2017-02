Dùng dây thừng siết cổ thiếu nữ, cướp... 20.000 đồng

Thứ Bảy, ngày 11/02/2017 09:24 AM (GMT+7)

Ngày 10/2, đại diện Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cho biết đơn vị này đang tạm giữ Văn Công Anh Tiến (20 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An) để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 7/2, khi phát hiện chị N.T.H. (17 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) chạy xe máy một mình trên đường thuộc ấp 3 (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An), Tiến nấp sẵn, chờ đợi.

Trước đó, chị N.T.H. đã đến Công an huyện Cần Giuộc trình báo việc mình bị một nam thanh niên dùng dây thừng siết cổ để cướp tài sản.

Đến cung đường vắng, Tiến bất ngờ lao ra, rút dây thừng quàng qua cổ nạn nhân siết mạnh. Bị tấn công bất ngờ, H. không kịp kêu cứu chỉ cố gắng thoát thân.

Bất chấp việc cô gái cố thoát thân, Tiến vẫn ra sức siết mạnh cổ nạn nhân bằng sợi dây thừng. Đến khi thấy nạn nhân không còn cử động, Tiến mới nới tay, lục lấy 20.000 đồng rồi lên xe của H. bỏ chạy khỏi hiện trường.

Rất may, chị H. tỉnh lại và đến cơ quan công an địa phương trình báo.

Sau khi gây án, Tiến tìm cách tẩu tán chiếc xe cướp được rồi lẩn trốn trong nhà một người bạn. Tuy nhiên, thông qua sự miêu tả nhân dạng của nạn nhân, Tiến đã bị bắt sau ngày gây án không lâu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.