Đưa trai lạ về nhà, nam thanh niên đồng tính bị sát hại

Thứ Năm, ngày 16/11/2017 20:00 PM (GMT+7)

Ngày 16-11, VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án do Công an TP chuyển đến, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Phong (22 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.