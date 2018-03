Đưa người đi cấp cứu, 2 công an bị đánh nhập viện

Hai cán bộ công an đang đưa đối tượng buôn thuốc lá lậu đi cấp cứu thì bị nhóm người đánh bị thương phải nhập viện.

Thứ Sáu, ngày 02/03/2018 09:00 AM (GMT+7)

Tối 1-3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ vụ đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu tự té trên QL30 dẫn đến tử vong và hai cán bộ công an bị nhóm đối tượng tấn công bị thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc Phòng CSGT đường bộ do Thượng úy Nguyễn Thanh Sang điều khiển ô tô đặc chủng chở theo Phạm Hoàng Bửu (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động) tuần tra trên tuyến QL30 (hướng từ huyện Cao Lãnh đến thị xã Hồng Ngự). Khi đi đến Km 40, tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Minh Dương (Dương "mèo", 25 tuổi, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông) đang lưu thông cùng chiều có chở một bao thuốc lá lậu nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này Dương không chấp hành mà còn tăng tốc bỏ chạy về hướng xã Phú Ninh. Trong lúc bỏ chạy, Dương cùng xe máy tự ngã vào lề đường gây chấn thương.

Bị phát hiện, Dương tăng ga bỏ chạy rồi tự té dẫn đến tử vong. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Hai cán bộ liền phối hợp với người dân đưa Dương đi cấp cứu thì bị một nhóm người chặn xe và tấn công khiến hai cán bộ Sang và Bửu bị thương. Hai cán bộ và Dương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Thượng úy Sang bị thương nặng, còn Dương do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.