Đốt nhà vì... mẹ không cho lấy xe máy đi chơi

Căn nhà bị thiêu cháy hoàn toàn

Ngày 4/2, ông Quang Đức Thành - Trưởng Công an xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra việc một nhà dân bị cháy, do con trai châm lửa đốt.

Trước đó, vào 22h (mồng 4 Tết) sau khi đi uống rượu về, Ngô Văn Hăng (SN 1998), trú tại bản Hiệp Phong, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong đòi mẹ đưa xe máy để đi chơi. Vì thấy con say rượu nên bố mẹ Hăng đã không đồng ý.

Trong lúc tức giận, Hăng đã tự tay phóng hỏa đốt nhà. Đến khi gia đình phát hiện và hô hoán thì ngọn lửa đã bao trùm.

Phát hiện sự việc, người dân trong làng đã chạy sang dập lửa, nhưng ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, gia đình ông Ngân Văn Bình (bố Hăng) thuộc hộ nghèo, nên nhiều người hảo tâm đã góp tiền, dựng lại căn nhà cho gia đình Hăng.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.