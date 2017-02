Đột kích quán bar, phát hiện nhiều khách phê ma túy

Ngày 13-2, Công an quận 3, TP HCM cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý hành chính đối với quán bar Deluxe 030 trên đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3.

Trước đó, rạng sáng 12-2, lực lượng công an quận 3 bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar Deluxe 030. Thời điểm này, bên trong quán bar vẫn còn khoảng 200 người đang nhảy nhót, trên bàn có nhiều chai rượu mạnh.

Quán bar Deluxe 030 thời điểm bị cảnh sát đột kích

Thấy bóng dáng công an, nhiều thanh niên tìm đường thoát ra ngoài nhưng bị chặn lại.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 21 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc, cùng nhiều dụng cụ hút shisha… 43 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên bị công an đưa về trụ sở làm việc, trong đó có 12 người dương tính với ma túy.

Dụng cụ hút shisha tại quán bar

Theo cơ quan điều tra, quán bar Deluxe 030 thuộc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu chi nhánh Deluxe 030 do ông Đỗ Minh Tâm (ngụ huyện Củ Chi) làm đại diện theo pháp luật, trụ sở chính ở quận Tân Phú. Quán bar này bị người dân xung quanh phản ánh nhiều lần do hoạt động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đáng nói, từ tháng 12-2016 đến đầu tháng 1-2017, quán bar Deluxe 030 từng bị cơ quan chức năng 3 lần kiểm tra, xử lý vì hoạt động quá giờ, có khách sử dụng ma túy…