Đình chỉ công tác nữ phó phòng nhận hối lộ

Do bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi nhận hối lộ, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Long An đình chỉ công tác nữ phó phòng để phục vụ việc điều tra.

Chiều 25-12, nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh Long An cho biết giám đốc sở này vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Trần Thị Ngọc Cúc - Phó trưởng Phòng Hành chính Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế do bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Long An khởi tố.

Trước đó, đầu tháng 12-2016, bà Cúc đã nhận quyết định khởi tố vụ án, bị can, được tại ngoại để điều tra về tội nhận hối lộ.

Theo hồ sơ thanh tra, khoảng tháng 6-2012, Sở Y tế Long An yêu cầu một đơn vị xin sản xuất liên quan đến vật tư y tế phải có bản xét nghiệm sản phẩm mẫu. Để được chấp thuận nhanh, đơn vị này đã làm 14 bản xét nghiệm giả rồi giao cho bà Cúc nộp vào trong hồ sơ để trình Sở Y tế xem xét.

Phía đối tác không quên "tình nghĩa giúp đỡ" của bà phó phòng nên chi mỗi hồ sơ là 2 triệu đồng, tổng số tiền bà Cúc nhận gần 30 triệu đồng. Dù làm ăn riêng nhưng một số cán bộ trong cơ quan xầm xì ra ngoài cho rằng có sự tiếp tay để trình hồ sơ lên lãnh đạo. Sau đó, Sở Y tế thanh tra theo thẩm quyền.

Khi chưa triển khai quyết định thanh tra, nữ phó phòng đã trả lại số tiền nhận của “khách hàng”.

Sau khi thanh tra kết luận, bà Cúc nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng vào năm 2012.