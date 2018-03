Điều tra clip "nổ súng đổ máu tại tiệm cắt tóc": Không tìm thấy vỏ đạn

Công an đã thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ việc trong clip nhóm đối tượng xông vào quán cắt tóc đánh 1 nam thanh niên đổ máu gây xôn xao trên mạng.

Một đối tượng tấn công chủ quán cắt tóc đang cầm một vật nghi là súng (ảnh nhỏ) và chủ tiệm cắt tóc (áo trắng) bị đánh đổ máu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh, ngày 15/3, một nhóm thanh niên xông vào quán cắt tóc ở phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) hành hung nam thanh niên được xác định là chủ quán.

Theo hình ảnh ghi lại, khi tấn công chủ quán cắt tóc, một thanh niên mặt đeo khẩu trang rút từ túi quần ra một vật màu đen giơ lên trời, cùng lúc này vang lên tiếng động như tiếng súng nổ. Sau khi tấn công chủ quán, nhóm đối tượng nhanh chóng rời đi.

Đoạn clip cho thấy, chủ tiệm cắt tóc bị thương ở mặt và đùi, máu chảy dính vào vai áo. Sau đó, người này được người dân đưa đi cấp cứu.

Đoạn clip này được chia sẻ rộng rãi trên mạng kèm theo thông tin cho rằng nhóm đối tượng tấn công chủ quán cắt tóc đã nổ súng trong quá trình gây án. Nhiều người dùng Facebook bày tỏ bức xúc trước hành vi manh động của nhóm đối tượng.

Trao đổi với PV sáng 17/3, một cán bộ công an phường Mỹ Đình 2 xác nhận vụ xô xát tại tiệm cắt tóc trong clip xảy ra trên địa bàn phường. Công an phường đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Nam Từ Liêm điều tra nhưng tới thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định có việc nổ súng.

“Các đối tượng đến đánh chủ quán cắt tóc (nam thanh niên bị thương trong clip - PV). Trong clip có tiếng nổ như tiếng súng nhưng khi kiểm tra hiện trường không thu được vỏ đạn, hiện cơ quan điều tra vẫn đang xác minh”, cán bộ Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết.

Theo cán bộ Công an phường Mỹ Đình 2, qua kiểm tra ban đầu, chủ tiệm cắt tóc có một vết rách ở đùi nghi do vật sắc nhọn gây ra. Ngoài ra, anh này còn bị thương vùng đầu, mặt bị bầm tím nghi do bị các đối tượng đấm. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ vụ việc.