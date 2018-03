Điều tra bé gái bại não bị cưỡng hiếp có con

Ngày 20-3, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã khởi tố vụ án giao cấu với trẻ em, chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Bé M và đứa con trai sinh ra chưa biết ai là cha

Theo Hồ sơ của Công an Bình Thuận ngày 15-5-2017, bà Đặng Thị Minh Hiền ngụ xã Tân Phước, thị xã La Gi làm đơn tố giác việc con gái bà là M (15 tuổi) bị bại não, thiểu năng trí tuệ có thai tại một cơ sở nuôi trẻ mồ côi của chùa Huệ Đức ở xã Sơn Mỹ, Hàm Tân và đã sinh một bé trai.

Đơn tố giác cho biết do nhà nghèo, lại là mẹ đơn thân, để có tiền nuôi con, bà Hiền phải vào TP.HCM làm công nhân, nên gửi con gái là bé M vào cơ sở nuôi trẻ mồ côi này cho ông Phạm Văn D. (42 tuổi) nuôi dưỡng từ năm 2010.

Ngày 29-7-2016 bà Hiền về thăm con phát hiện bụng con gái to bất thường, bà đưa con đến bệnh viện khám và bác sĩ chẩn đoán bé M có thai. Sau đó bà Hiền đưa con vào TPHCM chăm sóc. Ngày 3-8-2016, bà Hiền chở M đến Bệnh viện Hóc Môn, TPHCM khám và tại đây xác định bé M đã có thai 4 tháng.

Lập tức bà Hiền gọi điện thoại cho ông D. thì ông khuyên bà nên phá thai trong bụng M nhưng bà Hiền không đồng ý. Ông đề nghị bà Hiền giữ kín và nói bà đưa con về lại chùa gặp ông để thương lượng.

Ngày 6-8-2016, bà Hiền cùng em trai đến gặp, ông D. cam kết sẽ chu cấp để bé M sinh con và đưa trước cho bà Hiền 20 triệu đồng và hai bên ký vào bản cam kết. Sau đó bà Hiền đưa con gái vào lại TPHCM và khoảng hai tháng sau ông tiếp tục đưa thêm 30 triệu đồng nữa. Khi bé Minh gần đến ngày sinh, ông tiếp tục chuyển khoản cho bà Hiền thêm 20 triệu đồng.

Sau khi bé M sinh con, bà Hiền nhiều lần yêu cầu ông đưa thêm 500 triệu đồng thì sẽ không yêu cầu hay khiếu nại gì nữa nhưng ông từ chối. Do đó đến tháng 5-2017, bà Hiền làm đơn tố cáo.

Do bé trai kháu khỉnh và mẹ bị tâm thần không biết chăm con nhiều hàng xóm thường đến phụ chăm sóc.

Do tính chất phức tạp, Công an huyện Hàm Tân đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận thụ lý.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, do cháu M bị tâm thần nên không làm việc lấy lời khai được, M không nhận biết được vụ việc. CQĐT triệu tập ông D. và người đàn ông này khẳng định không giao cấu cháu M. Việc ông đã đưa 70 triệu đồng cho bà Hiền để bà Hiền giữ kín chuyện là vì uy tín, danh dự của nhà chùa.

Ông cũng cung cấp trong chùa, ngoài ông còn có H.V.K (33 tuổi, bị bệnh down) thường xuyên ở lại trong chùa. Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định AND đối với bé trai con của bé M và những người nghi vấn. Tuy nhiên kết quả giám định đều không có ai là cha ruột của bé trai.

Kết quả giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần trung ương xác định bé M “Chậm phát triển tâm thần mức độ vừa, bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi”.

Được biết cơ sở nuôi trẻ mồ côi của chùa Huệ Đức đang nuôi dưỡng hàng chục trẻ. Trước đây chùa có lập hồ sơ xin thành lập trung tâm bảo trợ xã hội nhưng chưa được chấp thuận do không đảm bảo nhiều tiêu chuẩn theo quy định.