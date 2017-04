Đối tượng Ngô Thanh Quang tại cơ quan điều tra (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Án mạng giữa đêm khuya

Những ngày qua, người dân thôn Tân Quang (xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ việc đối tượng Ngô Thanh Quang (SN 1986) sát hại chị Nguyễn Thị B (37 tuổi, trú tại thôn An Lý, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang) vào đêm 23/4 tại nhà riêng. Sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng đã nằm ôm xác chị B qua đêm. Sự việc chỉ được Ban Công an xã Quang Khải phát hiện khi người thân của chị B đến trình báo.

Ông Vũ Xuân Hường - Trưởng Công an xã Quang Khải cho hay, khoảng 20h ngày 24/4, Công an xã có nhận được tin báo từ hai người thân của chị B về việc nạn nhân này bỗng mất tích một cách bí ẩn. Theo trình báo, trước khi mất tích chị B có quen biết Quang. Từ thông tin đó, Công an xã và người thân chị B đến nhà Quang dò hỏi. “Khi đến, chúng tôi phát hiện chiếc xe máy của chị B và nạn nhân đã tử vong trên giường. Lúc này, Quang chui xuống gầm giường cầm dao (loại dao thái lan) dí vào cổ họng và trên cổ quấn dây điện. Do sự việc ngoài khả năng của đơn vị nên chúng tôi đã báo cáo cho công an cấp trên về giải quyết. Đến khoảng 0h15 ngày 25/4, Quang bị bắt giữ”, ông Hường cho hay.

Tại cơ quan công an, Quang thừa nhận hành vi giết hại chị B. Đối tượng cho biết, chiều 23/4, chị B gặp Quang rồi hai người chở nhau bằng xe máy về nhà Quang tại thôn Tân Quang chơi. Tại đây, chị B yêu cầu Quang trả số tiền 27 triệu đồng vay trước đó. Tuy nhiên, Quang chưa có tiền trả nên hai người đã xảy ra va chạm, Trong lúc xô xát, đối tượng này đã bóp cổ chị B đến tử vong. Quang cho nạn nhân nằm phía trong giường, sau đó kéo chăn đắp ngang người chị B, còn bản thân đối tượng nằm cạnh.

Trưởng Công an xã Quang Khải cho hay, nếu như không có người thân của gia đình chị B đến trình báo thì không biết sự việc này sẽ như thế nào bởi cơ quan pháp y xác định, nạn nhân tử vong trước đó 24h. Cũng theo ông Hường, lâu nay ngôi nhà Quang sinh sống chỉ có bà nội đối tượng (88 tuổi) ở nhà một mình. Bản thân bà cụ già yếu và nặng tai cho nên gia đình phải thuê người cơm nước hàng ngày.

Điều bất thường trước ngày gây án

Bà Hoàng Thị Huân (mẹ đối tượng) nói về điều bất thường trước ngày con trai gây án. Ảnh: Đ.Tùy

Trưa 26/4, PV Báo Gia đình & Xã hội tìm về gia đình của đối tượng Quang khi bà Hoàng Thị Huân (SN 1961, mẹ Quang) vừa từ Hà Nội về quê. Đến lúc này, bà Huân vẫn chưa hiểu tại sao con trai của mình lại có hành động như vậy. Bà Huân cho biết: “Khoảng 0h30 ngày 25/4, tôi nhận được thông tin Quang giết người tại nhà mình. Tôi chết lặng và không biết gì nữa. Sáng hôm sau, tôi về đến nhà thì sự việc đã xong xuôi, toàn bộ hiện trường được cơ quan chức năng thu dọn, còn Quang bị công an bắt giam tại trại tạm giam Kim Chi (TP Hải Dương)”.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Huân mới trấn tĩnh và suy nghĩ về quãng thời gian trước. Lúc này, bà chợt nhận ra trước đó Quang có điều bất thường mà bà không thể nào lý giải được. Bà Huân kể: “Cách đây một tuần, Quang có điện thoại cho chị gái lớn (đang sinh sống ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) nói: Nếu em có mệnh hệ gì thì chị nhớ chăm sóc hai con của em. Nghe thấy vậy, chị gái gặng hỏi nguyên nhân thì Quang không nói và tắt máy. Sau đó một vài hôm, con gái có kể cho tôi cuộc điện thoại đó và ngay từ khi đó tôi thấy có điều bất thường, nhưng không biết làm thế nào”.

Theo tìm hiểu của PV, đối tượng Quang là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Năm 1999, chồng bà Huân mất khiến bà trở nên hẫng hụt. Một mình nuôi các con nên bà Huân không nề hà bất cứ công việc gì, ai thuê gì bà đều làm. Trong ba người con của bà thì có con gái lớn và con út được học đại học, còn Quang học xong THCS thì đi làm cho một công ty ở TP Hải Dương, sau đó kết hôn với một người cùng thôn và sinh được hai người con. Đặc biệt, thời điểm Quang gây án, vợ Quang đang đi làm bên Trung Quốc, còn hai con nhỏ sống nhờ ông bà ngoại cùng thôn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Huế - Phó Chủ tịch UBND xã Quang Khải cho hay, đây là lần đầu tiên trong địa phương xảy ra vụ án mạng đau lòng. Sự việc này xuất phát từ việc đối tượng lười lao động, thích ham chơi rồi thiếu thốn tình cảm. Nếu như, Quang tích cực làm việc để nuôi con thì chắc chắn không có thời gian để nghĩ đến việc khác và cũng không có sự việc trên xảy ra.