Diễn biến mới nhất vụ bé gái bán vé số bị xâm hại đến sinh con

Chiều 14-11, bà L.T.H.C. (ngụ ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) cho biết được sự hướng dẫn của các ngành chức năng, bà vừa làm đơn gửi Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Trà Vinh để yêu cầu cử trợ giúp viên pháp lý tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho con gái của bà là L.T.N.H. (15 tuổi) – nạn nhân bị "yêu râu xanh" Nguyễn Văn Trong (tên thường gọi là Tư Trong; ngụ cùng ấp với bà C.) cưỡng bức nhiều lần dẫn đến sinh con.

Bị can Nguyễn Văn Trong nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh do công an cung cấp

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, cuối tháng 6 vừa qua, H. (vừa học xong lớp 9) làm đơn tố cáo ông Trong đến các ngành chức năng. Theo đơn tố cáo, sau giờ học, H. bán vé số phụ giúp mẹ nuôi em. Khi H. đi ngang qua nhà ông Trong thì ông này gọi vào để mua vé số.

Quyết định khởi tố vụ án giao cấu với trẻ em. Ảnh: CÔNG TUẤN

H. vừa vào nhà, "yêu râu xanh" Trong liền khóa chặt cửa rồi giở trò đồi bại. Sự việc sau đó xảy ra một lần nữa nhưng H. không dám nói cho gia đình biết vì bị dọa giết.

Bà C. cho biết do chồng bỏ đi để lại 2 con nhỏ, lại không đất đai nên 3 mẹ con bà C. ở đậu trên phần đất nhà chùa. Gần đây, nghe H. nói không hiểu sao áo dài mặc chật quá, bà C. xem qua và thấy bụng con gái có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, để H. yên tâm thi xong hết học kỳ 2 thì bà C. mới dám dẫn con đến bác sĩ khám.

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của bà L.T.H.C. Ảnh: CÔNG TUẤN

Sự việc vỡ lẽ khi bác sĩ cho biết bé H. đã mang thai gần 7 tháng và không thể phá bỏ được nữa. Sau khi bà C. gặng hỏi, H. mới kể lại mọi chuyện.

Cuối tháng 8 vừa qua, H. hạ sinh bé gái 3,1 kg. Từ đây, cơ quan công an đã tiến hành các thủ tục trưng cầu giám định AND. Kết quả, đứa bé do H. sinh ra là con của ông Trong. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an huyện Càng Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Trong để điều tra làm rõ hành vi "Giao cấu với trẻ em".

Tại cơ quan điều tra, bị can Trong đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Còn trước đó, khi H. chưa sinh con thì "yêu râu xanh" Trong một mực chối tội, cho rằng mình bị vu oan.