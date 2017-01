Đi trộm tiền, vàng để có tiền... sắm tết

Ngày 25-1, Cơ quan công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Ngọc Trung (36 tuổi, trú thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân) về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 11-1, gia đình chị Phan Thị Nữ (ở xã Xuân Liên) hốt hoảng khi phát hiện tủ nhà bị cạy hỏng. Kiểm tra trong tủ, chị Nữ phát hiện 7 chỉ vàng, 135 triệu đồng tiền mặt và chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 3 không cánh mà bay mất.

Bị can Lê Ngọc Trung.

Gia đình chị Nữ trình báo Cơ quan công an huyện Nghi Xuân. Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Nghi Xuân cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Hai ngày sau, Cơ quan công an huyện Nghi Xuân quyết định khởi tố vụ án, vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ gian.

Sau một thời gian sàng lọc các đối tượng "cộm cán", ngày 22-1, Cơ quan công an huyện Nghi Xuân thực hiện bắt khẩn cấp đối với Trung.

Khi bị bắt giữ, Trung nhận tội và giao nộp lại số tài sản trộm được tại nhà chị Nữ. Trung khai nhận, áp tết Đinh Dậu 2017 thiếu tiền tiêu xài và mua sắm tết, Trung đã quan sát và biết gia đình chị Nữ đang xây nhà nên đoán sẽ có nhiều tiền, vàng.

Trung theo dõi giờ giấc sinh hoạt của gia đình chị Nữ rồi lợi dụng sơ hở đột nhập vào nhà cạy phá tủ trộm vàng và tiền, điện thoại.