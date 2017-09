Đi làm về, nam thanh niên bị gần chục người vác dao truy sát

Thứ Sáu, ngày 08/09/2017 09:55 AM (GMT+7)

Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng để điều tra

Ngày 7.9, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một thanh niên bị đâm chết. Nạn nhân được xác định là Võ Văn Phúc Em (23 tuổi, quê An Giang).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 6.9, anh Em sau khi tan ca làm trở về nhà trọ ở khu phố Bình Giao (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), khi về trước khu vực nhà trọ thì bị gần 10 đối tượng dùng hung khí truy sát.

Nghe tiếng hô hoán người dân địa phương chạy ra kiểm tra nhưng không ai dám can ngăn vì các đối tượng quá hung hãn. Nạn nhân bò từ ngoài đường tới khu vực trước cửa phòng trọ rồi gục trên vũng máu, trên người có gần chục vết đâm.

Khi các đối tượng lên xe tẩu thoát, người dân địa phương đã đưa anh Em đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.​