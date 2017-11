Đề nghị xử lý cá nhân bao che người sờ ngực bé gái

Đại tá Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) vừa có Công văn số 3610/C44-P1 gửi Tư lệnh Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng).

Công văn này đề nghị xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo Công ty 72 về hành vi bao che, không báo cáo cấp trên, không xem xét kỷ luật đối với công nhân Phan Văn Chinh, người được cho là có hành vi dâm ô đối với cháu T. (SN 2002) vào ngày 14-10-2016 tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Theo phản ánh của mẹ bị hại - bà Trần Thị Hoa (SN 1980, trú đội 15, xã biên giới Ia Dom, công nhân Công ty 72), nội quy lao động của Công ty 72 quy định trong quá trình công tác, lao động sản xuất, nếu người nào vi phạm pháp luật nhà nước thì sẽ bị công ty sa thải. Ông Chinh là công nhân hợp đồng dài hạn của Công ty 72, đã vi phạm quy chế khi có hành vi dâm ô trẻ em. Theo quy định, Công ty 72 phải làm văn bản báo cáo với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15nhưng đã không thực hiện mà còn cố tình giấu diếm sự việc.

Mẹ cháu T. trình bày sự việc

Đã vậy ông Chinh còn được giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng, được nhận đầy đủ mọi chế độ do bảo hiểm xã hội chi trả. Chưa hết, Công ty 72 còn có ý đuổi việc người thân trong gia đình bị hại và người lao động khác vì tố giác tội phạm. Cụ thể, khi gia đình bà Hoa đã làm đơn kiến nghị đến các cấp đề nghị làm rõ hành vi phạm tội của Chinh thì được nhiều người lao động khác ủng hộ. Khi bà Hoa gửi thông tin để cơ quan báo chí lên tiếng sự việc thì cũng bị cho là sai phạm…

Tại biên bản làm việc ngày 6-10-2017 do Công ty 72 chủ trì thể hiện việc nhiều người cùng ký đơn tố cáo ông Chinh, trong đó có các đảng viên là sai. Công ty đã yêu cầu gia đình bà Hoa không được tiếp tục gửi đơn và phải thu hồi đơn đã phát tán, nếu không sẽ căn cứ vào quy chế để xử lý...

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tối 14-10-2016, con gái bà Hoa là cháu T.(SN 2002) bị ông Chinh sàm sỡ. Cụ thể, ngay tại cổng nhà mình, ông Chinh đã ôm chặt, dùng tay sờ soạng khắp người dù cháu T. kêu la và khóc. Gần ba tháng sau, Công an huyện Đức Cơ ra quyết định không khởi tố vụ án vì cho rằng hành vi của ông Chinh không cấu thành tội phạm, đồng thời ra quyết định xử lý hành chính.

Gia đình bà Hoa không đồng ý nên đã gửi đơn cầu cứu. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vào cuộc xác định rằng tố cáo của gia đình bà Hoa là sự thật. Hành vi của ông Chinh đã xâm phạm đến nhân phẩm và sự phát triển của cháu T., làm cháu bị hỗn loạn tinh thần, không dám tiếp xúc với mọi người và có các hành vi tiêu cực vì xấu hổ với bạn bè, ảnh hưởng đến gia đình và tạo dư luận không tốt tại địa phương... Hội đã đề nghị các cơ quan tư pháp tỉnh Gia Lai xem xét, điều tra lại vụ việc và xử lý nghiêm.

Ngày 11-9-2017, Công an tỉnh Gia Lai ra Văn bản số 1210/PC45 cho rằng hành vi của Chinh đã có dấu hiệu phạm vào tội dâm ô đối với trẻ em theo quy định tại Điều 116 BLHS; đề nghị VKSND huyện Đức Cơ ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 08 ngày 13-1-2017 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Cơ; yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chinh về tội dâm ô trẻ em.