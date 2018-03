Đang ngồi nhậu với bạn gái bị "tình địch" đâm chết

Thứ Tư, ngày 28/03/2018 13:30 PM (GMT+7)

Vì mâu thuẫn ghen tuông, nghi can rủ đồng bọn đến để "xử" tình địch khiến nạn nhân bị đâm chết.

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết nhóm nghi can gồm: Tạ Kim Thuận (20 tuổi, ngụ An Giang), Bùi Huy Định (29 tuổi, quê Nam Định), Đinh Hồng Giang (25 tuổi, quê Tuyên Quang) đã ra đầu thú về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Mạnh Hùng (29 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Nghi can Thuận bị tạm giữ hình sự.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đêm 25-3, Thuận đến phòng trọ của bạn gái tên T. ở khu phố Đông Tân (phường Dĩ An) chơi. Tại đây Thuận thấy bạn gái mình đang ngồi nhậu với Hùng và một số người bạn nhậu khác.

Biết thời gian này bạn gái có mối quan hệ tình cảm với Hùng nên Thuận ghen tức gọi Định và Giang đến xử "tình địch". Sau khi lời qua tiếng lại, Thuận bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người tấn công anh Hùng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn tại hiện trường. Biết không thể thoát tội, các nghi can đến cơ quan công an đầu thú.