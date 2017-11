Đang hát karaoke bỏ về vác dao bầu tới chém 2 người trọng thương

Thứ Bảy, ngày 18/11/2017 09:50 AM (GMT+7)

Các đối tượng liên quan đến vụ chém người trong quán karaoke - trong đó có Trần Quyết Thắng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngày 18-11, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quyết Thắng (SN 1997, ngụ xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, vào khoảng 21 ngày 12-11, Trần Quyết Thắng cùng nhóm bạn đến hát tại quán karaoke Victory tại phố Me (thị trấn Me, huyện Gia Viễn). Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm hát của anh Trần Văn Hảo và Dư Văn Thành (ngụ cùng huyện Gia Viễn) nhưng được mọi người can ngăn nên Thắng bỏ về.

Tuy nhiên, Thắng vẫn thấy ấp ức trong người vì mình không phải là người gây sự trước, nên trên đường về nhà Thắng đã lấy 1 con dao bầu và gọi thêm bạn đi tìm nhóm của Hảo và Thành để trả thù.

Khi quay lại quán karaoke thì Dư Văn Thành nhận ra Thắng vừa gây sự với nhóm của mình nên xông lại đánh. Lúc đó, Thắng đã rút dao bầu thủ sẵn trong người đâm chém khiến Thành và Nam bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Hiện vụ việc dang được Công an huyện Gia Viễn tiếp tục điều tra, làm rõ.