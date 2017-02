Đâm người vì mời bia không uống

Chiều 6-2, Trung tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho hay cơ quan điều tra công an huyện này đã khởi tố bị can đối với Lê Công Danh (ngụ tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành) về tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân bị tấn công bằng gạch, dao phải nhập viện điều trị

Trước đó, tại một quán nhậu trên địa bàn thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành), Danh mời bia nhưng anh Võ Phổ (ngụ xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) từ chối. Bực vì việc này nên khi đi nhờ xe ra về, Danh đã tấn công người này bằng gạch và dao rồi sau đó bỏ trốn.

Danh trốn lên Đắk Lắk, sau đó quay về địa phương đến công an đầu thú. Bị can đang được cho tại ngoại điều tra.