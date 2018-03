Đâm chết cha dượng vì bị mắng tại bàn nhậu

Ngày 2-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Trung Lắc (27 tuổi; ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ án mạng này là ông Võ Văn Khuôn (cha dượng của Trung Lắc, ngụ cùng địa phương).

Lê Trung Lắc tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: A.Vũ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 20-2 (mùng 5 Tết), ông Khuôn tổ chức tiệc nhậu tại nhà riêng ở ấp 10, xã Đông Hưng thì Trung Lắc đến chơi và tham gia nhậu cùng. Tiệc nhậu chưa tàn thì giữa Trung Lắc với cha dượng xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân được xác định là do Trung Lắc có lời lẽ không đúng mực theo kiểu "rượu vào lời ra". Bực tức vì bị cha dượng mắng tại bàn nhậu, Trung Lắc ra phía sau nhà lấy con dao rồi bất ngờ ôm ông Khuôn và đâm ông này nhiều nhát từ phía sau gây thủng phổi. Do vết thương quá hiểm nên ông Khuôn đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Riêng Trung Lắc thì bị người dân xung quanh vây bắt giao cho cơ quan Công an xử lý.