Đối tượng Bùi Ngọc Tuyên và Vương Xuân Hùng

Chiều 16.11, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Bùi Ngọc Tuyên (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Vương Xuân Hùng (25 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 10.11, sau khi nhậu xong, Tuyên và Hùng rủ nhau đi xin việc. Khi đến trước công ty xi mạ tại phường Bình Hòa (thị xã Thuận An), hai đối tượng gặp anh Nguyễn Duy Hiển (công nhân một công ty gần đó) nên bắt chuyện và ngỏ ý muốn được anh Hiển giới thiệu để xin việc làm.

Khi anh Hiển nói mình không giới thiệu được thì bị Tuyên và Hùng lao tới đánh tới tấp. Trong lúc đánh anh Hiển, bộ đôi này đã cướp 61 ngàn đồng và điện thoại của nam công nhân.

Cướp được tài sản, hai đối tượng dùng dao khống chế, yêu cầu anh Hiển đưa ra chỗ đón xe khách để tẩu thoát. Anh Hiển làm theo, khi đến khu vực đông người, nạn nhân bỏ chạy và hô hoán người đi đường biết. Hai tên cướp bị người dân bắt giữ, giao cho công an.

Tại cơ quan công an hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.