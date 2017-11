Cụ ông 65 tuổi hại đời bé gái bán vé số dẫn đến sinh con

Ngày 9-11, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết: cơ quan điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Trọng (65 tuổi, ngụ ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện Càng Long) để điều tra làm rõ hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Theo cơ quan điều tra, bị hại là cháu bé 15 tuổi (nữ sinh lớp 9, ngụ cùng xã). Hoàn cảnh gia đình của bé gái khá khó khăn. Sau giờ học, bé gái đi bán vé số để mưu sinh, phụ giúp gia đình.

Cơ quan điều tra tiến hành bắt tạm giam đối với nghi phạm.

Do ở gần nhà, lợi dụng mỗi lần bé gái đến bán vé số, ông Trọng dụ dỗ cho tiền để làm “chuyện người lớn”. Sau mỗi lần quan hệ, ông Trọng cấm bé gái kể lại sự việc với gia đình. Sau này, mẹ bé gái phát hiện bụng “lùm xùm” nên gặng hỏi và đưa đến bệnh viện khám mới phát hiện đang mang thai.

Cuối tháng 8-2017, nạn nhân hạ sinh bé gái 3,1 kg. Từ tố giác của gia đình, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, tiến hành các thủ tục trưng cầu giám định AND. Kết quả, đứa bé sinh ra là con của Trọng. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nghi phạm.