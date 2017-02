Cử người canh ở trụ sở CA, trường gà vẫn bị hốt trọn

Nghe người cảnh giới báo theo công an tỉnh sang Vĩnh Long, chủ trường gà không cảnh giác, vô tư sát phạt. Công an tỉnh đã ập vào bắt trường gà rồi mới báo cho công an huyện.

Chiều 5-2, Phòng CSHS, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang bàn giao 34 đối tượng cho Công an huyện Cái Bè để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Đây là trường gà hoạt động khá công khai nhộn nhịp tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè vì chủ trường gà đã cắt cử người đến tận cổng trụ sở công an “canh” công an.

Hai đối tượng được cho là đứng ra tổ chức trường gà

Theo thông tin ban đầu, trường gà này do Đặng Thu Sang (tự Thu Ba, SN 1968, ngụ xã Hòa Hưng) làm chủ. Sáng 5-2, biết Sang cắt cử người đến tận công an tỉnh để “canh” chừng công an nên các trinh sát phòng cảnh sát cơ động đã dụ người cảnh giới đeo bám theo các trinh sát qua tỉnh...Vĩnh Long. Biết công an đã đi khỏi, chủ trường gà ung dung tổ chức sát phạt. Tuy nhiên, hàng chục trinh sát phòng cảnh sát cơ động và phòng CSHS xuất quân đến trường gà, nổ súng khống chế toàn bộ các con bạc. Sau khi bắt giữ công an tỉnh mới thông báo cho công an huyện Cái Bè biết.

Hiện trường vụ bắt trường gà của Thu Sang

Tại hiện trường, công an đã tạm giữ 34 đối tượng, 5 con gà trong đó có 2 con đã bịt cựa sắt, hai cặp cựa gà, 9 xe mô tô, 36 điện thoại di động và 94 triệu đồng.