Cư dân mạng tìm ra tung tích cô gái lõa thể bị giết?

Công an tỉnh Đồng Nai đã mời 2 người được cho là bạn trai của nạn nhân lên làm việc.

Thứ Tư, ngày 08/02/2017 11:30 AM (GMT+7)

Liên quan đến vụ một thi thể phụ nữ lõa thể được phát hiện cách đây 2 ngày tại địa bàn, đến sáng 8-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang ráo riết làm rõ nhân thân của nạn nhân để có thể nhanh chóng phá án.

"Hiện bước đầu đã có những thông tin khá quan trọng" - đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Đồng Nai thông tin.

Theo đó, đến tối 7-2, qua dò tìm trên mạng xã hội, nhiều người đã tìm ra chủ một trang facebook có đăng các hình ảnh về một cô gái khớp với các thông tin mà công an cung cấp.

Nữ chủ tài khoản facebook này có thông tin cá nhân với tên là Tr.T.T.H., sinh năm 1983; quê huyện Củ Chi, TP HCM; tóc nâu, đeo bông tai như nạn nhân, có xăm hình hoa hồng sau vai. Những ngày gần đây, những người bạn mới quen của chị H. cho biết đã không liên lạc được với chị.

Bông tai của nạn nhân đeo lúc được phát hiện

Trên trang của chị H. cũng đăng rất nhiều hình ảnh cho thấy bản thân là một cô gái có nụ cười rất tươi, trang phục trẻ trung. Tuy nhiên, những ngày gần đây trang này không còn được cập nhật trạng thái.

Từ tài khoản facebook của chị H., công đồng mạng tiếp tục tìm ra trang facebook được cho là của bạn trai chị này, đăng tải rất nhiều hình ảnh tình cảm của hai người. Trong khi đó, trên trang của chị H., mọi người không còn thấy những hình ảnh tương tự.

Tài khoản facebook nói trên của chị H. được chia sẻ bởi một trang khác facebook, chủ tài khoản tự xưng là bạn gái mới quen với chị H. và cùng giới thiệu việc làm cho nhau, tuy nhiên không biết thông tin về gia đình. Người này nói rằng chị H. làm việc ở khu vực thuộc huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) nhưng ở trọ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

“Đã mấy ngày nay, bạn bè không liên lạc được với chị ấy, mong mọi người chia sẻ để công an làm rõ vụ việc” - người này viết trên mạng xã hội.

Đến 10 giờ ngày 8-2, một cán bộ điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai cho hay hiện người nhà của chị H. đang được mời từ Củ Chi về Đồng Nai để phối hợp với công an nhằm làm rõ tung tích nạn nhân.

Đặc biệt, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, hiện cơ quan này đã mời 2 người được cho là bạn trai của chị H. lên làm việc. Công an tỉnh Đồng Nai cũng có sự phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phá án.

Thi thể nạn nhân bị nhét trong bao tải lúc được phát hiện tại hiện trường

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện PC45 - Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định những thông tin vừa được cung cấp từ cộng đồng mạng là rất đáng quan tâm, một trong những “kênh” quan trọng để giúp công an phá án.

Như đã thông tin, vào khoảng 16 giờ ngày 6-2, người dân xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai a phát hiện thi thể một phụ nữ lõa thể bị nhét trong bao tải vứt ở bãi cỏ bên đường gần một ngôi nhà hoang và đang trong tình trạng phân hủy. Cơ quan chức năng xác định đây là một vụ trọng án.

Nạn nhân cao 1,49 m; khoảng 17 - 35 tuổi; tóc nhuộm nâu uốn cong; tai phải đeo một bông tai hình tròn màu trắng; 2 răng hàm trên phía trước là giả; phía sau vai phải xăm hình một bông hoa hồng màu đỏ nhụy đen, lá xanh.

Công an tỉnh Đồng Nai xác định nạn nhân có dấu hiệu bị đánh vào phía sau đầu, bị một vết cắt ở cổ và có thể đã bị cưỡng hiếp.