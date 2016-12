Công an tìm chủ nhân của 18kg vàng

Công an tỉnh An Giang đang truy tìm chủ sở hữu của 18kg vàng được vận chuyển trái phép qua biên giới.

Số vàng Linh mang trái phép vào Việt Nam

Ngày 26.12, Cơ quan Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra thông báo truy tìm chủ nhân của 18kg vàng, do Rim Ri Linh (50 tuổi, ngụ tỉnh Tà Keo, Campuchia) mang qua biên giới trái phép.

Theo cơ quan điều tra, chiều 25/11, Linh chạy xe mang biển kiểm soát 2A-0879 (của Campuchia) qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Ông này đề nghị lực lượng chức năng của Việt Nam cho qua cửa khẩu để thăm người thân ở huyện Tịnh Biên.

Thấy Linh có dấu hiệu khả nghi, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Cục Hải quan tỉnh An Giang phối hợp cùng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 18 miếng vàng (trọng lượng 1kg/miếng), loại 9999 (trị giá khoảng 16 tỷ đồng) vận chuyển trái phép vào Việt Nam nên lập biên bản và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Linh khai có 1 người tên Ti (người Campuchia) nhờ ông mang số vàng này sang đưa cho một người phụ nữ ở thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên.

Khi Linh đang mang số vàng trên qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để giao hàng tại địa điểm đã hẹn nhưng chưa đến nơi thì bị bắt giữ.

Ngoài ra, Linh còn khai nhận, cho tới thời điểm bị bắt đã vận chuyển 3 chuyến vàng trái phép từ phía Campuchia qua Việt Nam.

Tổng các lần nghi can này vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam là khoảng 45 kg.

Hiện Linh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.