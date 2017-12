Do mâu thuẫn vợ chồng, Hùng chém vợ và 2 con gái tử vong rồi dùng dao chém vào tay mình tự sát.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Trưa 29.12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết tại xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 6h30 ngày 29.12, Công an huyện Nga Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại xóm 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người.

Các nạn nhân là chị P.T.T (SN 1982) và 2 con gái là N.T.D (SN 2006), N.H.A (SN 2012). Nghi phạm gây ra vụ án được xác định là Nguyễn Minh Hùng (SN 1981), chồng chị T và bố 2 cháu D và H.A.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Nga Sơn vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra ban đầu xác định: Khoảng 22h ngày 28.12, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Minh Hùng (SN 1981) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị P.T.T và 2 con gái là N.T.D, N.H.A. Hậu quả, chị T và 2 cháu D và H.A tử vong.

Sau khi gây án, Hùng đã dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát. Đến sáng 29.12, được người thân và hàng xóm phát hiện vụ việc đưa Hùng đến bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.