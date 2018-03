Công an đột kích sới xóc đĩa, nhiều con bạc đạp cửa tháo chạy

Khi cơ quan công an đột kích ổ bạc ở Thừa Thiên- Huế, nhiều con bạc đã nhanh chân tháo chạy trong đêm.

Trưa nay (20.3), Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) cho hay, cơ quan này đang truy bắt nhiều đối tượng tháo chạy khi lực lượng công an đột kích ổ bạc tại xã Lộc An.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 19.3, sau một thời gian mật phục theo dõi, lực lượng của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Lộc đã ập vào bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc tại nhà bà Lê Thị Thoa ở thôn Nam Trạch, xã Lộc An.

Các con bạc bị bắt giữ đang được lấy lời khai.

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang nhiều đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Cơ quan công an khống chế, bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Hồ Đắc Trung (SN 1984), Lê Văn Trọng (SN 1989), Lê Văn Phong (SN 1997), Lê Phụng (SN 1979), Trần Đại (SN 1995), Huỳnh Văn Phú (SN 1980, tất cả đều trú xã Lộc An).

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật, trong đó có 1 bộ xóc đĩa và hàng chục triệu đồng.

Trong quá trình công an đột kích ổ bạc này, nhiều con bạc đã nhanh chân đạp cửa tháo chạy. Nhờ thông thạo địa hình nên những đối tượng này đã trốn thoát trong đêm tối.

Hiện Công An huyện Phú Lộc đã bắt tạm giam 6 đối tượng nói trên va tích cực truy bắt thêm các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.