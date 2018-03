Con gái "ôm" điện thoại, bố vung dao thét "tao chặt đầu mày"

Thứ Bảy, ngày 31/03/2018 13:18 PM (GMT+7)

Thấy con gái ngồi dùng điện thoại không đi nấu cơm lại cãi lời, Quỳnh cầm dao thét "tao chặt đầu mày" rồi vung dao chém con trọng thương.

Hiện trường nơi Quỳnh chém con gái. (Ảnh: N.Công)

Ngày 31/3, lãnh đạo Công an xã Sơn Nga (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) cho biết, Công an huyện Cẩm Khê đang điều tra làm rõ vụ việc đối tượng Hoàng Văn Quỳnh (SN 1973, trú tại xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê) chém con gái tên Linh (SN 2004, học sinh lớp 9) trọng thương.

Theo lãnh đạo Công an xã Sơn Nga, Quỳnh kết hôn với chị Hoa và sinh được 2 người con. Nhưng hôn nhân không hạnh phúc nên hai người đã ly hôn, Quỳnh chăm sóc con trai tên Luân (SN 2009), còn chị Hoa chăm sóc Linh. Dù ly hôn nhưng chị Hoa và Quỳnh không phân chia tài sản, vẫn ở chung một nhà.

Chiều 28/3, Quỳnh sang nhà hàng xóm uống rượu. Trở về nhà khi thấy Linh và Luân ngồi xem ti vi và sử dụng điện thoại không nấu cơm nên Quỳnh quát mắng 2 con.

Thấy con gái không nói gì, vẫn sử dụng điện thoại và không chịu đi nấu cơm, Quỳnh tiếp tục quát mắng, dọa chém con.

Nghe con gái nói lời thách thức, Quỳnh xuống bếp lấy một con dao dài 40cm rồi chạy vào phòng Linh. Thấy Linh tay cầm điện thoại, Quỳnh túm tóc con gái kéo ra khỏi giường rồi hét lên "tao chặt đầu mày" rồi vung dao nhằm cổ con gái chém. Linh đưa tay đỡ nên bị thương ở tay nhưng cô bé vẫn bị bố chém vào gáy và vùng lưng.

Linh và Luân cùng van xin bố đừng chém nữa thì Quỳnh dừng tay rồi vội vứt dao. Thấy con gái trọng thương, Quỳnh sợ bị công an bắt nên lấy dao bầu tự sát nhưng Luân kịp thời can ngăn.

Sau đó, Quỳnh bỏ trốn, còn Luân gọi người đưa Linh đi cấp cứu. "Ngay trong đêm cháu Linh đã được mổ cấp cứu nên đã giữ được tính mạng, hiện đã qua cơn nguy kịch", lãnh đạo Công an xã Sơn Nga thông tin.

Về phần Quỳnh, lãnh đạo Công an xã Sơn Nga cho biết, ngay sau khi nhận được tin, Công an xã và Công an huyện Cẩm Khê đã xuống khám nghiệm hiện trường đồng thời truy bắt Quỳnh. Tuy nhiên, tối cùng ngày Quỳnh đã về nhà và ra đầu thú.