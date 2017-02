Côn đồ miệt vườn truy sát kinh hoàng, 2 người thương vong

Hiện trường vụ án (Ảnh: C.A)

Ngày 16.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố 6 nghi can gồm: Trần Phi Công (23 tuổi), Nguyễn Thái Ngọc (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Hảo (21 tuổi), Nguyễn Văn Khánh (26 tuổi), Nguyễn Văn Tâm (26 tuổi) và Lê Nhứt Thống (18 tuổi, cùng ngụ huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nhóm thanh niên này đã tấn công khiến anh Nguyễn Văn So (39 tuổi) tử vong và anh Nguyễn Văn Chính (49 tuổi, cùng ngụ ấp Hoà Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm) bị thương nặng.

Theo cảnh sát, ngày 31.1, các thanh niên trên đến nhà của Ngọc ở ấp Hoà Hiệp để dự tiệc sinh nhật. Đến khoảng 13h cùng ngày, Hảo lấy xe máy chở một người bạn tên Thanh về nhà trước, trong tình trạng đã say rượu.

Khi đi được một đoạn, Thanh đánh rơi nón bảo hiểm xuống đường nên bảo Hảo dừng xe lại để nhặt nón. Tuy nhiên, Hảo vẫn cố chạy, Thanh tức giận nhảy xuống xe và té ngã.

Thanh ngồi dậy, nhặt nón bảo hiểm ném về phía Hảo nhưng không trúng. Thấy vậy, Hảo quay lại dùng con dao Thái Lan giấu sẵn trong người đâm vào lưng bạn 1 nhát. Sau đó, cả hai thanh niên lao vào đánh nhau.

Lúc này, anh So và Chính ở gần đó thấy đánh nhau nên chạy ra can ngăn và yêu cầu Hảo bỏ con dao xuống rồi doạ báo công an.

Hảo và Thanh lên xe bỏ đi. Hảo đưa Thanh đến bệnh viện gần đó băng vết thương. Thanh niên này sau đó lấy điện thoại gọi cho Ngọc, bảo Thanh bị người khác đâm đang cấp cứu trong bệnh viện. Nghe vậy, Ngọc cùng nhóm bạn dừng nhậu, kéo vào bệnh viện.

Tại đây, Hảo nói dối là Thanh bị một thanh niên mặc áo đen ở gần nhà Ngọc đâm trọng thương.

Tưởng thật, cả nhóm lấy xe máy chạy về ấp Hòa Hiệp để tìm thanh niên đâm Thanh trả thù cho bạn. Cả nhóm xông vào nhà anh Chính và đuổi đánh anh này. Bị đánh “hội đồng” bất ngờ nên anh Chính không kịp thoát thân, bị đánh bất tỉnh. Sau đó, cả nhóm thanh niên đi ra đường thì gặp anh So nên tiếp tục lao vào đánh. Anh So bỏ chạy vào nhà người dân gần đó trốn. Tuy nhiên, cả nhóm hung hăng cầm dao lao vào nhà đâm tới tấp khiến anh So gục tại chỗ.

Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ trốn. Người dân xung quanh đưa hai nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh So đã tử vong, anh Chính nhập viện trong tình trạng bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an huyện Vũng Liêm phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra vụ việc. Trực tiếp, Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó giám đốc Công an tỉnh đã xuống hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh So tử vong do mất máu cấp vì vết thương thủng thùy trái phổi, thủng tim và đa chấn thương.

Quá trình điều tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được nhóm đối tượng trên và vận động gia đình kêu gọi các đối tượng ra đầu thú ngay trong đêm.

Theo người dân, nhóm thanh niên trên là thành phần bất hảo, thường xuyên gây mất trật tự tại địa phương. Thời điểm xảy ra vụ án, người dân xung quanh không dám vào căn ngăn do bọn chúng quá côn đồ và có hung khí.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.