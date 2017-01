Cô hàng xóm cắt “của quý” gã "yêu râu xanh" có phạm tội?

Bị cắt lìa “của quý” vì định giở trò đồi bại với người phụ nữ hàng xóm (Ảnh minh họa)

Vừa qua, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an huyện An Phú đang điều tra, làm rõ vụ việc, ông Tĩnh (người địa phương) bị cắt lìa dương vật, khi định giở trò đồi bại với một phụ nữ trú cùng địa phương.

Theo Công an tỉnh An Giang, sau khi đi nhậu về, khoảng 21h, ông Tĩnh (SN 1950 – tên nhân vật đã được thay đổi) đi ngang nhà của chị Hương (ngụ cùng địa phương - tên nhân vật đã được thay đổi). Biết chồng chị Hương đi làm xa và ở nhà cùng đứa con nhỏ nên ông Tĩnh nảy sinh ý định giở trò đồi bại.

Ông Tĩnh lẻn vào thì thấy chị Hương đang ngủ liền giở trò đồi bại. Lập tức chị Hương vùng dậy chống cự thì bị ông Tĩnh ôm chặt, đe dọa bắt phải cho “yêu”.

Lúc này, chị Hương xin đi vệ sinh rồi ra sau nhà lấy cây kéo, sau đó vờ cho ông Tĩnh quan hệ. Khi "yêu râu xanh" chuẩn bị thực hiện hành vi thì bị chị Hương cắt gần đứt lìa “của quý”. Sau đó, chị Hương bỏ chạy ra ngoài kêu cứu nhưng không ai nghe thấy nên chị chạy tới nhà cậu mình kể lại sự việc.

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, trong vụ việc trên, hành vi của ông Tĩnh có cấu thành tội hiếp dâm? Hành vi cắt dương vật người có hành vi hiếp dâm như hành động của chị Hương có được coi là một biện pháp phòng vệ chính đáng?

Trao đổi với PV về câu hỏi trên, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch), căn cứ thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ông Tĩnh có dấu hiệu phạm tội “Hiếp dâm” theo điều 111 Bộ luật Hình sự.

“Tội Hiếp dâm nêu rõ, người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm.

Theo thông tin điều tra công bố, khi ông Tĩnh định thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị chị Hương chống cự. Ông Tĩnh còn ôm chị Hương đe dọa sau đó bị nạn nhân cắt “của quy”. Như vậy, hành vi ông Tĩnh cố tình thực hiện giao cấu nhưng trái ý muốn của chị Hương khá rõ”, luật sư Tuấn Anh nói.

Luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cũng nhận định, hành vi của ông Tĩnh có thể cấu thành tội “Hiếp dâm”.

“Tội Hiếp dâm là tội cấu thành tội phạm hình thức, dù chưa có hậu quả là việc giao cấu nhưng chỉ cần người phạm tội có hành vi thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, dù ông Tĩnh chưa thực hiện được việc giao cấu nhưng nếu đã có hành vi sàm sỡ, dùng vũ lực ép chị Hương cho quan hệ tình dục trái ý muốn của nạn nhân, thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự”, luật sư Kiên phân tích.

Về phần chị Hương, luật sư Tuấn Anh và luật Kiên đều cho rằng, hành vi cắt “của quý” của ông Tĩnh của chị Hương có thể xem là hành vi phòng vệ chính đáng nếu chứng minh được mình rơi vào tình thế cấp thiết, không còn biện pháp phòng vệ khác.

Ngược lại, nếu chị có thời gian để chạy thoát hay có biện pháp phòng vệ khách nhưng lại cắt “của quý” của ông Tĩnh để vừa có cơ hội chạy thoát, vừa nhằm mục đích trừng phạt ông Tĩnh thì chị Hương có thể bị xử lý hình sự vì hành vi cố ý gây thương tích, nhưng được xem xét ở trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

“Hành vi của chị Hương có thể là nhằm mục đích phòng vệ khi bị xâm hại nhưng có thể gây tổn hại sức khỏe, thậm chí tính mạng của ông Tĩnh”, luật sư Tuấn Anh nói.