Cô giáo mầm non tố bị người tình cũ U70 tung ảnh “giường chiếu”

Một cô giáo mầm non tại huyện vùng cao Quan Sơn (Thanh Hóa) đã có đơn gửi cơ quan công an nhờ giúp đỡ khi bị người tình cũ U70 tung ảnh “giường chiếu” lên mạng xã hội facebook, làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của mình.

Sáng 15-3, trung tá Lê Đình Minh, Phó trưởng Công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã nhận được đơn đề nghị được giúp đỡ của cô giáo L.T.D. (SN 1985, Trường Mầm non Sơn Điện, huyện Quan Sơn) về việc bị kẻ xấu tung ảnh "giường chiếu" lên mạng xã hội facebook.

"Vụ việc cô D. có dấu hiệu của hành vi vu khống, làm nhục người khác. Chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cô D. làm đơn theo trình tự thủ tục để làm rõ người tung ảnh nóng nhằm giải quyết theo quy định của pháp luật"- trung tá Minh nói.

Ảnh nóng của cô giáo mầm non với người tình cũ

Theo trình báo của cô D., thời gian gần đây, tài khoản facebook của cô liên tục bị kết nối với một tài khoản facebook khác có chứa những bức ảnh nhạy cảm của cá nhân cô. Đi kèm những bức ảnh "giường chiếu" là những lời lẽ xúc phạm tới danh dự và nhân phẩm của cô giáo mần non này. Trong đó có một số câu nói như: cô D. "làm gái bán dâm", "nhiễm HIV"…

Xác nhận với báo chí, cô D. khẳng định những hình ảnh nhạy cảm trên là của cô, do cô chụp và được sự đồng ý của người trong ảnh. "Trước đây, tôi có yêu một người đàn ông tên là P.V.Q. (SN 1950, quê Ninh Bình) có vợ đã chết. Ông Q. trong thời gian tới làm việc ở Quan Sơn nên giữa 2 người nảy sinh tình cảm. Lúc yêu nhau, tôi có dùng điện thoại của mình chụp lại một số bức ảnh (đang lan truyền trên mạng xã hội facebook) để làm kỷ niệm và có gửi sang máy ông Q."- tường trình của cô D. viết.

Cũng theo cô giáo mầm non này, sau một thời gian yêu nhau, cô D. thấy ông Q. không phù hợp, hay có mâu thuẫn nên đã chia tay. Tuy nhiên, ông Q. vẫn cố níu kéo, thậm chí có những hành động dọa giết cô. "Sau khi tôi kết hôn khoảng 2 tháng với 1 người khác ở huyện Quan Sơn, những hình ảnh "nóng" của tôi gửi vào máy ông Q. liên tục xuất hiện trên mạng xã hội facebook. Sự việc trên đã làm ảnh hưởng đến đời tư và công việc của tôi đang làm. Tôi rất hoang mang nên đã làm đơn gửi công an nhờ giúp đỡ"- cô D. nói.

Theo ông Lê Đình Xuân, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn, đơn vị này đã tiếp nhận đơn cầu cứu của cô D. và đang động viên cô D. yên tâm công tác, chờ đợi kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.