Cô gái bị người yêu chém đứt lìa cánh tay giữa đường

Thứ Hai, ngày 26/12/2016 08:36 AM (GMT+7)

Hiện trường một vụ giết người yêu xảy ra ở TP Đà Nẵng (Ảnh minh họa)

Tối 25-12, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một thanh niên chém người dã man giữa phố rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 25-12, tại đường Tố Hữu (quận Cẩm Lệ), một thanh niên (chưa xác định rõ danh tính) đã dùng dao chém nhiều nhát vào một cô gái. Sau khi thấy cô gái ngã gục, thanh niên này cũng dùng dao tự tử. Cả hai sau đó được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Tâm Trí (Đà Nẵng) cho biết nạn nhân sau khi bị chém đã được bạn bè đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Theo hồ sơ tại Bệnh viện Tâm Trí, nạn nhân tên P.L.N.H (SN 1996), nhập viện lúc 18 giờ 30 phút.

Bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng huyết áp bị giảm đáng kể, mất nhiều máu và có 7 vết thương, trong đó có đến 5 vết thương gây nguy hiểm tính mạng và tay trái bị chém đứt lìa. Sau khi hồi sức cho nạn nhân, Bệnh viện Tâm Trí đã chuyển H. đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu do tình trạng quá nặng.

Đại diện Công an quận Cẩm Lệ nói nam thanh niên sau khi gây án cũng đã dùng dao tự tử và được đưa đi cấp cứu. Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc là do ghen tuông; nam thanh niên đã dùng dao chém người tình rồi tự tử.